Грибной сезон — хороший повод разнообразить рацион продуктом, богатым белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Некоторые лесные грибы могут стать полезным дополнением к рациону при самых разных проблемах со здоровьем — от нарушений сна и повышенного холестерина до ослабленного иммунитета и нехватки витамина D.

Боровики, лисички, опята, рыжики, подосиновики, маслята и грузди содержат вещества, которые помогают поддерживать сердце и сосуды, нервную систему, зрение и здоровье костей. Разбираемся, какие грибы особенно полезны и кому с ними стоит быть осторожнее.

Профессор, доктор медицинских наук Нина Вишневская составила рейтинг осенних грибов и рассказала об их полезных свойствах.

Грибной сезон в самом разгаре, и поход в лес может принести не только удовольствие, но и полезное дополнение к осеннему меню. Профессор, доктор медицинских наук Нина Вишневская рассказала, какие грибы особенно ценны для организма и кому стоит употреблять их с осторожностью.

1. Боровики — для сердца и сосудов

Белые грибы богаты белком: в 100 г свежих боровиков содержится около 4 г, а в сушеных его концентрация значительно возрастает. Кроме того, в них есть витамины C, D, PP и группы B, калий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, кобальт и хром.

Особую ценность представляют бета-глюканы и антиоксидант эрготионеин. Эти вещества связывают с поддержанием нормального уровня холестерина и защитой клеток от окислительного стресса.

Однако грибы довольно тяжело перевариваются из-за содержащегося в них хитина. Поэтому при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и почек с ними следует быть осторожнее. Здоровому взрослому человеку рекомендуют ограничиваться порцией в 100–150 г один-два раза в неделю.

2. Лисички — витамины и минералы

Лисички ценятся не только за вкус. Они содержат витамины группы B, D, A, C, E и PP, а также калий, железо, медь и селен.

Еще одна известная особенность лисичек — они гораздо реже других грибов бывают червивыми. Это связывают с содержащейся в них хитинманнозой, которая неблагоприятно действует на насекомых и их личинки.

Однако использовать лисички вместо лекарств от паразитов не стоит. А из-за большого количества клетчатки и грубых волокон эти грибы могут раздражать желудок, особенно при заболеваниях ЖКТ.

3. Опята — для тех, кто следит за фигурой

В 100 г опят содержится всего около 20 ккал. При этом благодаря пищевым волокнам они хорошо насыщают и помогают дольше не испытывать чувство голода.

Опята содержат калий и магний, необходимые для работы сердца и сосудов, железо, витамины группы B, а также кальций, фосфор и цинк.

При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и почек, а также при подагре от грибов лучше отказаться. Даже здоровым людям эксперты советуют не злоупотреблять ими: достаточно порции до 200 г один-два раза в неделю.

4. Рыжики — для хорошего зрения

Рыжики выделяются высоким содержанием бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он необходим для нормальной работы сетчатки и способности видеть при слабом освещении.

В 100 г свежих рыжиков содержится до 3,5 мг каротина. Кроме того, в них есть витамины группы B, C и D, калий, магний, фосфор и железо.

При заболеваниях печени и желчного пузыря употреблять эти грибы следует осторожно. Более щадящие способы приготовления — тушение и запекание. А вот жарка в большом количестве масла заметно увеличивает калорийность блюда.

5. Подосиновики — в поддержку иммунитета

Подосиновики содержат витамины группы B, C, D, E и A, белок, а также калий, магний, фосфор, железо и медь.

Особый интерес представляют содержащиеся в грибах полисахариды. Эти соединения изучаются в связи с их влиянием на работу иммунной системы. Поэтому подосиновики могут стать одним из продуктов разнообразного осеннего рациона, необходимого для нормальной работы защитных сил организма.

Для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов A и E грибы можно сочетать с небольшим количеством растительного масла.

6. Маслята — при стрессе и недосыпе

Маслята богаты витаминами группы B, необходимыми для нормальной работы нервной системы. Они участвуют в процессах, связанных с образованием нейромедиаторов, регулирующих настроение, сон и реакцию организма на стресс.

В маслятах также содержатся витамины C, D, E и PP, бета-каротин, медь, цинк, селен и кобальт.

Поэтому эти грибы могут стать полезным дополнением к рациону людей, испытывающих большие умственные нагрузки. Однако считать маслята средством от бессонницы или тревожности нельзя.

Важно и место сбора: грибы способны накапливать загрязняющие вещества, поэтому собирать их возле автомобильных дорог и промышленных предприятий не следует.

7. Грузди — для крепких костей

Грузди интересны прежде всего как один из грибных источников витамина D. Этот витамин помогает организму усваивать кальций и фосфор и играет важную роль в поддержании здоровья костей и зубов.

Особенно актуальны продукты с витамином D осенью и зимой, когда солнечного света становится меньше. Они могут дополнять рацион людей, которым важно следить за состоянием костной ткани, однако при остеопорозе или переломах питание не заменяет назначенного врачом лечения.

Грузди также содержат пурины, которые в организме превращаются в мочевую кислоту. Поэтому при подагре и повышенном уровне мочевой кислоты количество таких продуктов может потребоваться ограничить. С осторожностью грибы следует употреблять и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Грибы полезны, но есть нюанс

Лесные грибы способны заметно разнообразить рацион и обеспечить организм белком, клетчаткой, витаминами, минералами и другими полезными веществами. Одни особенно интересны содержанием бета-каротина, другие — витаминов группы B или D, третьи — минералов и антиоксидантов.

Однако даже самые полезные грибы остаются продуктом питания, а не лекарством. Они могут поддерживать организм и дополнять полноценный рацион, но не заменяют лечение бессонницы, остеопороза, сердечно-сосудистых и других заболеваний.