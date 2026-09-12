Правильное питание актуально не только для людей, но и для кошек. Хотя можно купить готовую еду, это часто выходит дорого. Готовить еду самостоятельно — более выгодный и удобный вариант.

Чем не стоит кормить кошку

Молоко может испортить пищеварение взрослой кошки, поэтому его лучше исключить из рациона. Котятам до трех месяцев молоко допустимо. Вместо этого можно давать творог, кефир и натуральные йогурты с жирностью не более 9%. Однако они не обеспечивают полноценного питания.

Особенности других продуктов:

Рыба. Кошке можно давать только термически обработанную рыбу, предпочтительно морскую, не чаще одного раза в неделю. Важно использовать филе без костей, чтобы избежать травм внутренних органов.

Злаки. Злаки являются важной частью рациона. Рекомендуется использовать рис, пшеницу и овес, а вот пшено и гречку лучше избегать.

Овощи. Несмотря на хищный характер кошек, овощи также необходимы. Лучше всего подходят тыква, морковь, брокколи и цветная капуста, свекла. Картошку и белокочанную капусту лучше не давать.

Соль. Кошкам соль не нужна.

Жиры. Можно добавлять сливочное и растительное масло, если мясо или субпродукты постные.

Примерно 60-75% рациона должны составлять мясные продукты. Их желательно термически обрабатывать, чтобы защитить кошку от гельминтов и других заболеваний. Готовить смешанные блюда — более экономичный и удобный способ.

Рис с желудочками и морковью

Куриные желудки — отличный субпродукт для кошки. В сочетании с рисом и морковью получается привлекательное блюдо.

Ингредиенты:

200 г желудочков;

50-60 г моркови;

0,3 ст. риса;

1 ч. л. сливочного масла.

Способ приготовления:

1. Вымыть желудки, очистить от желтых шкурок, нарезать кусочками. Можно варить и целиком, но удобнее измельчать.

2. В кастрюлю добавить желудки и сливочное масло, накрыть и тушить 5 минут.

3. Добавить стакан горячей воды, чтобы она покрывала желудочки, и варить 15-20 минут.

4. Натираем или режем морковь и добавляем к желудочкам.

5. Промыть рис, добавить в кастрюлю и варить до мягкости, без добавления специй.

6. Остудить готовое блюдо. Можно давать кошке в таком виде или слегка порубить блендером, оставив небольшие кусочки.

Печень с пшеничной крупой

Печень — полезный и бюджетный продукт. Рецепт рагу с пшеничной крупой и тыквой получается сытным и недорогим.

Ингредиенты:

300 г печени;

100 г тыквы;

0,5 морковки;

0,5 ст. пшеничной крупы;

1-2 ч. л. растительного масла.

Способ приготовления:

1. Нарезать морковку и тыкву кубиками, засыпать в кастрюлю, добавить 300 мл воды и варить пару минут.

2. Промыть пшеничную крупу, добавить к овощам и готовить еще 10 минут.

3. Подготовить печень: промыть, нарезать и убрать пленки. Добавить в кастрюлю.

4. Печень готовится быстро, поэтому следите за крупой. Если рагу густое, можно добавить горячей воды.

5. Добавить немного масла и по желанию измельчить блендером.

Овощи с сердечками

Простое блюдо с куриными сердечками. Можно использовать свиное или говяжье сердце, а также брокколи или цветную капусту.

Ингредиенты:

300 г сердечек;

150 г брокколи;

2 ложки риса;

1 морковка.

Способ приготовления:

1. Если сердечки куриные, выдавить сгусток крови из каждого. Нарезать, залить водой и варить 20 минут.

2. Добавить промытый рис и нарезанную морковку, готовить еще 15 минут.

3. Ввести соцветия брокколи и довести до готовности. По желанию измельчить.

Курица с овсянкой и творогом

Для этого блюда подойдет куриное филе или обрезки. Можно использовать остатки вареной курицы.

Ингредиенты:

200 г курицы;

3 ложки овсянки;

1 морковка;

1 ст. л. творога до 9% жирности;

Способ приготовления:

1. Нарезать курицу, добавить 250 мл воды и варить до готовности, за 5 минут до конца добавить тертую морковку.

2. Добавить овсянку и варить еще 5 минут, затем выключить и оставить на полчаса для настаивания.

3. В теплое блюдо добавить творог и размешать.