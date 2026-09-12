Чтобы примерно оценить свою физическую форму после 60 лет, необязательно отправляться в спортзал. Простой тест занимает всего одну минуту: нужно идти в комфортном темпе и посчитать количество сделанных шагов. По словам тренера Марвы Ахмед, такой показатель связан не только с выносливостью, но и с балансом, силой ног, координацией и подвижностью суставов.

Ходьба считается одним из самых доступных видов физической активности. Она не требует специального оборудования, а регулярные прогулки помогают поддерживать мышцы, кости и сердечно-сосудистую систему.

При этом вовсе не обязательно ежедневно стремиться именно к знаменитым 10 000 шагов. Даже увеличение привычного объема ходьбы может стать полезной частью активного образа жизни.

Что показывает минутный тест

Сертифицированный персональный тренер и тренер по бегу Марва Ахмед предлагает людям старше 60 лет обратить внимание на то, сколько шагов они способны сделать за одну минуту в комфортном темпе.

По ее словам, такой тест позволяет оценить сразу несколько составляющих физической формы: нервно-мышечную координацию, качество походки, равновесие, выносливость, силу ног и подвижность суставов.

Скорость ходьбы у пожилых людей действительно может быть важным показателем функционального состояния. Однако результат минутного теста сам по себе не является медицинским диагнозом.

100–120 шагов — хороший результат

По словам Ахмед, ориентиры выглядят следующим образом:

100–120 и более шагов в минуту в комфортном темпе — хороший показатель;

более 130 шагов — очень высокий уровень;

менее 90 шагов в минуту может быть поводом обратить внимание на состояние походки и физическую форму.

Если человек заметно не достигает 90 шагов, тренер рекомендует выяснить возможную причину. Она может быть связана с равновесием, состоянием суставов, недостаточной силой мышц или другими факторами.

При этом не стоит воспринимать цифры как жесткую норму для каждого человека. На частоту шагов влияют индивидуальные особенности, в том числе рост и длина шага: высокие люди, например, могут двигаться более длинными шагами и с меньшей частотой.

Как провести тест дома

Сначала пять минут походите в спокойном темпе по ровной поверхности, чтобы размяться. Затем установите таймер на одну минуту и начните идти в привычном комфортном темпе.

Нужно посчитать все шаги, которые вы сделаете за эти 60 секунд. Темп не должен превращаться в соревнование: задача — оценить обычную ходьбу, а не установить личный рекорд.

В исходной рекомендации предлагается выбирать такую интенсивность, при которой человек еще способен разговаривать, хотя произносить длинные фразы уже становится труднее.

Если есть проблемы с равновесием, тест лучше проводить рядом со стеной или другой надежной опорой. А при выраженном головокружении, боли в груди, одышке или серьезных проблемах с ходьбой подобные нагрузки лучше предварительно обсудить с врачом.

Одной минуты недостаточно для окончательного вывода

Чтобы случайный хороший или плохой день не исказил результат, Ахмед советует повторить тест два-три раза в течение недели и сравнить показатели.

Такой домашний тест удобнее использовать не для соревнования с другими, а для наблюдения за собой. Если спустя несколько месяцев при одинаковых условиях вы стали уверенно проходить больше шагов за минуту, это может говорить об улучшении функциональной формы.

И наоборот, заметное и устойчивое ухудшение привычной скорости ходьбы, особенно вместе с нарушением равновесия, слабостью или болью, — повод не просто тренироваться усерднее, а обсудить изменения со специалистом.