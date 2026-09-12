Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Худеем легко: 5 способов избавиться от целлюлита 0 85

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Худеем легко: 5 способов избавиться от целлюлита

Целлюлит невозможно победить одним способом. Комплексный подход может быть успешным. Если хотите избавиться от целлюлита, применяйте сразу 5 эффективных мер.

 

1. Используйте косметические средства, которые стимулируют лимфоток и способствуют выведению подкожных жиров. Это могут быть домашние скрабы и составы для обертывания. Отличный скраб можно сделать из меда и мелкой соли или из кофейной гущи с оливковым маслом. Наносите его на кожу, разогретую в горячей ванне, круговыми движениями в течение 5–10 минут. Для обертываний смешайте мед с паприкой, корицей, сухим молотым имбирем или порошком ламинарии (по 0,5 ч. л.). Нанесите смесь на проблемные участки, накройте пленкой и утеплите пледом. Смывайте через 20–30 минут.

2. Делайте массаж проблемных зон. Сначала нанесите на кожу антицеллюлитный крем или массажное масло (любое растительное) с добавлением нескольких капель эфирного масла герани, можжевельника, кипариса или цитрусовых. Затем поглаживайте кожу, разминайте ее пальцами, похлопывайте ладонями, а в конце разотрите до покраснения. Если у вас есть массажеры или массажные рукавицы, можете использовать их. Главное — разогреть кожу, чтобы ускорить микроциркуляцию крови и обменные процессы.

3. Завершайте вышеперечисленные мероприятия контрастным душем. Он не только смывает грязь и потожировые выделения, но и повышает тонус сосудов, упругость кожи, делает ее более гладкой. При выполнении контрастного водного массажа водите струей круговыми движениями по целлюлитным местам. Сначала включите теплый душ, затем прохладный, далее горячий (насколько можно терпеть), потом холодный, а в завершение снова теплый и за ним прохладный. Каждую температуру выдерживайте по 1 минуте.

4. Занимайтесь активными видами спорта: бегом, катанием на роликовых коньках, ездой на велосипеде, плаванием или аэробикой. Также подойдут спортивная ходьба, волейбол и баскетбол. В фитнес-зале выбирайте тренажеры, которые подтягивают ягодицы, бедра и брюшной пресс. Дома тоже следует делать упражнения на укрепление мышц, находящихся под целлюлитной прослойкой. Мышцы, разогреваясь, разогревают и жировую ткань, усиливая обменные процессы в ней.

5. Измените пищевые привычки. Уменьшите количество потребляемой соли. Откажитесь от жирных мясных деликатесов в пользу отварного мяса птицы и говядины. Увеличьте в рационе долю овощей и фруктов, которые обладают низкой калорийностью и содержат много клетчатки. Это поможет создать ощущение сытости и очистить кишечник от шлаков, нормализуя пищеварение и способствуя снижению накопления жиров.

Если у вас варикозное расширение вен или хрупкие сосуды, ведите борьбу с целлюлитом только под наблюдением врача.

"1000 секретов".

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Арбуз
Изображение к статье: Мыло
Изображение к статье: Детские желания: как поддержать и когда остановиться?
Изображение к статье: Ванная комната

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Алишер Усманов
В мире
Изображение к статье: ядерное оружие
В мире
Изображение к статье: Нефтяная буровая платформа
В мире
Изображение к статье: Леди Гага
Lifenews
Изображение к статье: Дженнифер Энистон и Джим Кёртис
Lifenews
Изображение к статье: Тираннозавр
В мире
Изображение к статье: Алишер Усманов
В мире
Изображение к статье: ядерное оружие
В мире
Изображение к статье: Нефтяная буровая платформа
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео