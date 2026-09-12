1. Используйте косметические средства, которые стимулируют лимфоток и способствуют выведению подкожных жиров. Это могут быть домашние скрабы и составы для обертывания. Отличный скраб можно сделать из меда и мелкой соли или из кофейной гущи с оливковым маслом. Наносите его на кожу, разогретую в горячей ванне, круговыми движениями в течение 5–10 минут. Для обертываний смешайте мед с паприкой, корицей, сухим молотым имбирем или порошком ламинарии (по 0,5 ч. л.). Нанесите смесь на проблемные участки, накройте пленкой и утеплите пледом. Смывайте через 20–30 минут.

2. Делайте массаж проблемных зон. Сначала нанесите на кожу антицеллюлитный крем или массажное масло (любое растительное) с добавлением нескольких капель эфирного масла герани, можжевельника, кипариса или цитрусовых. Затем поглаживайте кожу, разминайте ее пальцами, похлопывайте ладонями, а в конце разотрите до покраснения. Если у вас есть массажеры или массажные рукавицы, можете использовать их. Главное — разогреть кожу, чтобы ускорить микроциркуляцию крови и обменные процессы.

3. Завершайте вышеперечисленные мероприятия контрастным душем. Он не только смывает грязь и потожировые выделения, но и повышает тонус сосудов, упругость кожи, делает ее более гладкой. При выполнении контрастного водного массажа водите струей круговыми движениями по целлюлитным местам. Сначала включите теплый душ, затем прохладный, далее горячий (насколько можно терпеть), потом холодный, а в завершение снова теплый и за ним прохладный. Каждую температуру выдерживайте по 1 минуте.

4. Занимайтесь активными видами спорта: бегом, катанием на роликовых коньках, ездой на велосипеде, плаванием или аэробикой. Также подойдут спортивная ходьба, волейбол и баскетбол. В фитнес-зале выбирайте тренажеры, которые подтягивают ягодицы, бедра и брюшной пресс. Дома тоже следует делать упражнения на укрепление мышц, находящихся под целлюлитной прослойкой. Мышцы, разогреваясь, разогревают и жировую ткань, усиливая обменные процессы в ней.

5. Измените пищевые привычки. Уменьшите количество потребляемой соли. Откажитесь от жирных мясных деликатесов в пользу отварного мяса птицы и говядины. Увеличьте в рационе долю овощей и фруктов, которые обладают низкой калорийностью и содержат много клетчатки. Это поможет создать ощущение сытости и очистить кишечник от шлаков, нормализуя пищеварение и способствуя снижению накопления жиров.

Если у вас варикозное расширение вен или хрупкие сосуды, ведите борьбу с целлюлитом только под наблюдением врача.

"1000 секретов".