Денежная жаба — символ привлечения денег по фэншуй. Чтобы она работала, важно правильно выбрать место для ее установки. В этой статье мы расскажем, как выбрать денежную жабу и куда ее поставить для увеличения богатства.

Легенда о денежной жабе

Согласно легенде, Будда наказал жабу по имени Цзинь Чан Чу за скупость и вредность. Она решила искупить свои грехи и помочь людям в приобретении и увеличении богатств. Жаба была жадной супругой одного из восьми Бессмертных, которые воровали Персики Бессмертия, за что они оба были обращены в лягушек.

Как выбрать денежную жабу домой

Лягушку с монетками можно приобрести в любом магазине фэншуй, но важно знать, как она должна выглядеть по правилам.

Трехлапая жаба должна быть сделана из дерева. Этот талисман соответствует стихии Дерева и способствует привлечению денег. Если жаба выполнена из металла, ее цвет должен быть золотистым, так как металл менее мощный, чем дерево, но золотой цвет притягивает денежную энергию.

Монетка из рта лягушки должна свободно выходить и входить. Это говорит об активности денежных потоков. Ваши финансы будут не только уходить, но и приходить.

Выбирайте лягушку с красными глазами. Если их нет, подготовьте красную тряпочку, на которой будет стоять жаба. Красный цвет символизирует богатство и процветание.

Активировать денежную жабу

Чтобы активировать возможности фигурки, опустите ее в емкость с водой на сутки, затем достаньте и дайте обсохнуть естественным образом.

Если нужна срочная финансовая помощь, поместите талисман в домашний фонтан или аквариум на 24 часа, затем достаньте и уберите на место, не вытирая.

Куда поставить денежную жабу

Фэншуй делит дом на разные активные зоны: любви, карьеры, успеха, творчества и богатства. Трехлапая жаба должна находиться в зоне денег, то есть в юго-восточной части жилища.

Запрещено ставить жабу головой к входной двери или окну, так как это может унести деньги из дома. Лучше разместить ее так, чтобы она смотрела в центр комнаты, что позволит сосредоточить денежную энергию внутри.

Заговор на денежную жабу

Как и любой магический символ, жаба требует специальных слов и заговоров для лучшей работы. Рекомендуется после покупки статуэтки погладить ее по спине левой рукой и сказать: «Лягушка-жабка, принеси мне бабки, через пару дней — сто тысяч рублей». Вы можете называть другие суммы и сроки, но они должны быть реальными и соответствовать вашим возможностям.

Важно знать: Каждые две недели статуэтку нужно мыть под проточной водой, чтобы она работала на полную мощь.

Денежная жаба в виде амулета

Символ лягушки можно использовать не только в виде статуэтки, но и в виде подвески. В этом случае амулет нужно носить так, чтобы жаба «смотрела» вверх, что связано с поверьем о привлечении денег в дом или к обладателю амулета.