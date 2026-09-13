Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не спешите закрывать глаза: стюардесса предупредила об опасности сна в самолёте 0 376

Люблю!
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пассажир в самолете

ChatGPT

После ожидания в аэропорту многие пассажиры засыпают, едва заняв своё место в самолёте. Однако бортпроводники советуют немного потерпеть: во время руления и взлёта важно слышать указания экипажа и самостоятельно выравнивать давление в ушах.

Не спешите засыпать: стюардесса предупредила об опасной привычке в самолёте

Утомительная дорога в аэропорт, очереди, проверки и задержки рейса способны лишить сил ещё до начала путешествия. Поэтому, оказавшись в кресле самолёта, многие пассажиры сразу закрывают глаза.

Однако бортпроводница Але Педроса из Орландо советует не засыпать до того, как лайнер поднимется в воздух. Своё предупреждение она опубликовала в социальных сетях, а на её рекомендации обратило внимание британское издание Express.

Причин для такого совета несколько.

Важно слышать команды экипажа

Руление, взлёт и посадка относятся к наиболее ответственным этапам полёта. Пассажиру необходимо оставаться в сознании, чтобы при нештатной ситуации быстро понять команды экипажа и выполнить их.

До взлёта бортпроводники проверяют, застёгнуты ли ремни, подняты ли спинки кресел, убраны ли столики и не загромождены ли проходы. Глубоко спящего пассажира сложнее предупредить или подготовить к возможной эвакуации.

«Необходимо полностью осознавать происходящее и бодрствовать на случай чрезвычайной ситуации», — объяснила Педроса. Аналогичные рекомендации бортпроводников приводит и Times of India.

Это не означает, что спать в самолёте запрещено. После набора высоты пассажир может отдохнуть, если соблюдает требования безопасности и остаётся доступным для экипажа.

Сон может усилить боль в ушах

Во время набора высоты и снижения давление в салоне меняется. Обычно человек инстинктивно сглатывает, зевает или двигает челюстью, помогая выровнять давление между средним ухом и окружающей средой.

Во сне такие движения происходят реже. В результате может появиться заложенность, боль или так называемое самолётное ухо. CDC подтверждает, что резкие изменения давления во время подъёма и снижения способны привести к баротравме ушей и пазух.

Специалисты Mayo Clinic прямо рекомендуют не спать во время взлёта и посадки, чтобы иметь возможность своевременно выравнивать давление.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения, можно:

  • сглатывать слюну или пить воду небольшими глотками;

  • зевать;

  • жевать резинку;

  • осторожно выполнить приём Вальсальвы: зажать нос, закрыть рот и очень мягко попытаться выдохнуть;

  • использовать специальные фильтрующие беруши.

Если человек летит с простудой, насморком, воспалением пазух или заболеванием ушей, риск неприятных ощущений может быть выше.

Не стоит прислоняться к иллюминатору

Бортпроводники также советуют не засыпать, положив голову непосредственно на стенку или иллюминатор. Пассажир не знает, сколько людей до него касались этой поверхности руками или прислонялись к ней лицом.

Для сна лучше использовать собственную дорожную подушку. Она поддерживает шею и создаёт барьер между лицом и поверхностями салона.

Как безопаснее поспать во время полёта

Перед сном следует убедиться, что ремень застёгнут и хорошо виден поверх пледа. Тогда членам экипажа не придётся будить пассажира во время проверки.

Сумку нужно полностью убрать под кресло или на багажную полку, а руки, ноги и край одеяла не должны выступать в проход. На длительных рейсах полезно периодически вставать и разминать ноги, если это разрешено экипажем.

Принимать сильные снотворные без консультации врача не рекомендуется. Особенно опасно сочетать успокоительные препараты с алкоголем: человека может быть трудно разбудить, а после пробуждения ему будет сложнее ориентироваться и выполнять инструкции.

Спать в самолёте можно, однако для этого лучше дождаться завершения взлёта. Во время руления, набора высоты и посадки безопаснее оставаться в сознании: это помогает быстрее реагировать на команды экипажа и снижает риск проблем с ушами. Несколько минут бодрствования могут сделать перелёт заметно комфортнее и безопаснее.

×
#авиация #путешествия #безопасность #сон #советы #комфорт #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Финансовый рост знаков Зодиака
Изображение к статье: Мешки под глазами
Изображение к статье: Грибы
Изображение к статье: Худеем легко: 5 способов избавиться от целлюлита

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Коллаж с дроном
В мире
Изображение к статье: Человек в бутылкой за рулем
Политика
Изображение к статье: Рельсы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Туризм
Люблю!
Изображение к статье: Во сколько месяцев можно учить ребенка садиться – это важно знать каждой маме
Люблю!
Изображение к статье: F-16
В мире
Изображение к статье: Коллаж с дроном
В мире
Изображение к статье: Человек в бутылкой за рулем
Политика
Изображение к статье: Рельсы
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео