После ожидания в аэропорту многие пассажиры засыпают, едва заняв своё место в самолёте. Однако бортпроводники советуют немного потерпеть: во время руления и взлёта важно слышать указания экипажа и самостоятельно выравнивать давление в ушах.

Не спешите засыпать: стюардесса предупредила об опасной привычке в самолёте

Утомительная дорога в аэропорт, очереди, проверки и задержки рейса способны лишить сил ещё до начала путешествия. Поэтому, оказавшись в кресле самолёта, многие пассажиры сразу закрывают глаза.

Однако бортпроводница Але Педроса из Орландо советует не засыпать до того, как лайнер поднимется в воздух. Своё предупреждение она опубликовала в социальных сетях, а на её рекомендации обратило внимание британское издание Express.

Причин для такого совета несколько.

Важно слышать команды экипажа

Руление, взлёт и посадка относятся к наиболее ответственным этапам полёта. Пассажиру необходимо оставаться в сознании, чтобы при нештатной ситуации быстро понять команды экипажа и выполнить их.

До взлёта бортпроводники проверяют, застёгнуты ли ремни, подняты ли спинки кресел, убраны ли столики и не загромождены ли проходы. Глубоко спящего пассажира сложнее предупредить или подготовить к возможной эвакуации.

«Необходимо полностью осознавать происходящее и бодрствовать на случай чрезвычайной ситуации», — объяснила Педроса. Аналогичные рекомендации бортпроводников приводит и Times of India.

Это не означает, что спать в самолёте запрещено. После набора высоты пассажир может отдохнуть, если соблюдает требования безопасности и остаётся доступным для экипажа.

Сон может усилить боль в ушах

Во время набора высоты и снижения давление в салоне меняется. Обычно человек инстинктивно сглатывает, зевает или двигает челюстью, помогая выровнять давление между средним ухом и окружающей средой.

Во сне такие движения происходят реже. В результате может появиться заложенность, боль или так называемое самолётное ухо. CDC подтверждает, что резкие изменения давления во время подъёма и снижения способны привести к баротравме ушей и пазух.

Специалисты Mayo Clinic прямо рекомендуют не спать во время взлёта и посадки, чтобы иметь возможность своевременно выравнивать давление.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения, можно:

сглатывать слюну или пить воду небольшими глотками;

зевать;

жевать резинку;

осторожно выполнить приём Вальсальвы: зажать нос, закрыть рот и очень мягко попытаться выдохнуть;

использовать специальные фильтрующие беруши.

Если человек летит с простудой, насморком, воспалением пазух или заболеванием ушей, риск неприятных ощущений может быть выше.

Не стоит прислоняться к иллюминатору

Бортпроводники также советуют не засыпать, положив голову непосредственно на стенку или иллюминатор. Пассажир не знает, сколько людей до него касались этой поверхности руками или прислонялись к ней лицом.

Для сна лучше использовать собственную дорожную подушку. Она поддерживает шею и создаёт барьер между лицом и поверхностями салона.

Как безопаснее поспать во время полёта

Перед сном следует убедиться, что ремень застёгнут и хорошо виден поверх пледа. Тогда членам экипажа не придётся будить пассажира во время проверки.

Сумку нужно полностью убрать под кресло или на багажную полку, а руки, ноги и край одеяла не должны выступать в проход. На длительных рейсах полезно периодически вставать и разминать ноги, если это разрешено экипажем.

Принимать сильные снотворные без консультации врача не рекомендуется. Особенно опасно сочетать успокоительные препараты с алкоголем: человека может быть трудно разбудить, а после пробуждения ему будет сложнее ориентироваться и выполнять инструкции.

Спать в самолёте можно, однако для этого лучше дождаться завершения взлёта. Во время руления, набора высоты и посадки безопаснее оставаться в сознании: это помогает быстрее реагировать на команды экипажа и снижает риск проблем с ушами. Несколько минут бодрствования могут сделать перелёт заметно комфортнее и безопаснее.