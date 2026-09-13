Физическая активность считается одним из способов снизить риск возрастного ухудшения работы мозга. Однако новое масштабное исследование показало: значение имеет не только количество движения, но и обстоятельства, в которых человек получает нагрузку. Упражнения в свободное время связаны со снижением риска деменции, тогда как тяжёлый физический труд — с его повышением.

К такому выводу пришла международная группа учёных, проанализировавшая результаты 74 наблюдательных исследований. В общей сложности они охватывали более 4,2 миллиона человек в возрасте от 45 до 93 лет из 30 стран. Работа опубликована в журнале The Lancet Public Health.

Парадокс физической активности

Ранее физическую активность нередко рассматривали как единый показатель: чем больше человек двигается, тем лучше для его здоровья. Однако новый анализ показал, что нагрузка в свободное время и физический труд на работе могут быть связаны с риском деменции по-разному.

«Мы давно знаем, что физическая активность в целом связана с более низким риском деменции, но большинство исследований рассматривали все виды движения как одинаковые», — объяснил один из авторов работы Натан Фетер из Университета Южной Калифорнии.

Именно различия между добровольными занятиями и вынужденной нагрузкой исследователи назвали «парадоксом физической активности».

Что оказалось полезным

Высокий уровень активности в свободное время был связан со снижением риска деменции примерно на 24%. К такой нагрузке относятся прогулки, плавание, бег, танцы, занятия в спортивном зале и поездки на велосипеде для отдыха или тренировки.

Выполнение домашних дел оказалось связано с уменьшением риска примерно на 15%.

При этом принцип «чем больше, тем лучше» работает лишь до определённого момента. По мере увеличения активности в свободное время риск постепенно снижался, но затем эффект выходил на плато.

Вероятно, значение имеет не только само движение. Добровольные занятия обычно дают человеку возможность выбирать темп, продолжительность и время отдыха. Кроме того, спорт и прогулки могут сопровождаться социальным общением, эмоциональной разгрузкой и дополнительной умственной стимуляцией.

Почему физический труд не даёт такого эффекта

Высокая физическая активность на рабочем месте, напротив, была связана примерно с 20-процентным увеличением риска деменции. Чем тяжелее и продолжительнее была нагрузка, тем заметнее оказывалась эта связь.

Учёные подчёркивают, что причиной может быть не физический труд сам по себе, а сопутствующие ему условия:

хронический стресс;

низкая оплата труда;

недостаточное время для восстановления;

воздействие шума и загрязнённого воздуха;

однообразные повторяющиеся движения;

недостаток умственной стимуляции;

социально-экономические различия между участниками.

Иными словами, восьмичасовая тяжёлая смена и получасовая прогулка после работы воздействуют на организм неодинаково, даже если в обоих случаях человек много двигается.

Неожиданный результат для дороги на работу

Активные поездки на работу — продолжительная ходьба или езда на велосипеде — были связаны с увеличением риска деменции примерно на 10%.

Однако этот результат следует оценивать особенно осторожно: вывод основан всего на двух исследованиях, поэтому его пока нельзя считать окончательным. Среди возможных объяснений называются загрязнение воздуха, стресс, отсутствие свободного выбора и особенности социально-экономического положения участников.

Это не означает, что ходить пешком или ездить на велосипеде вредно. Скорее, исследование показывает, что одна и та же активность может происходить в совершенно разных условиях и сопровождаться различными факторами риска.

Связь ещё не означает причину

Авторы подчёркивают: анализ включал наблюдательные исследования, поэтому не доказывает, что тяжёлый физический труд непосредственно вызывает деменцию. Он показывает только статистическую связь.

На вероятность развития деменции влияют возраст, генетическая предрасположенность, образование, состояние сердечно-сосудистой системы, питание, курение, качество сна, социальная активность и многие другие факторы.

Кроме того, люди, занимающиеся тяжёлым физическим трудом, могут чаще сталкиваться с неблагоприятными условиями жизни, которые трудно полностью отделить от влияния самой нагрузки.

Даже человеку с физически тяжёлой работой полезно находить время для добровольной и приятной активности — прогулок, плавания, танцев или других подходящих занятий. Исследование не отменяет пользу движения, а показывает, что для здоровья мозга важно учитывать не только объём нагрузки, но и стресс, условия труда, возможность восстановления и личный выбор.