Для насыщенного путешествия не всегда нужны автомобиль, метро или сложная транспортная схема. Эксперты составили рейтинг десяти перспективных городов, которые удобно исследовать пешком. Семь позиций в списке заняли европейские направления, а первое место досталось испанской Кордове.

Город без такси: названы десять лучших направлений для пеших прогулок

Удобство короткого путешествия во многом зависит от того, насколько легко передвигаться по выбранному городу. Если основные достопримечательности находятся рядом, туристу не приходится тратить время и деньги на транспорт — достаточно удобной обуви и продуманного маршрута.

Платформа Skyscanner составила рейтинг перспективных направлений за пределами США, подходящих для пеших прогулок. Речь идёт не об абсолютном списке наиболее пешеходных городов планеты, а о менее очевидных местах для коротких путешествий.

При подготовке индекса специалисты оценили 14 показателей. Среди них — расстояние между популярными достопримечательностями, количество необходимых шагов, продолжительность прогулки, число пешеходных маршрутов, плотность населения, перепады высот, качество воздуха и безопасность.

Десять наиболее удобных городов

Рейтинг выглядит следующим образом:

Кордова, Испания. Нагасаки, Япония. Хиросима, Япония. Реджо-ди-Калабрия, Италия. Монте-Карло, Монако. Тарту, Эстония. Бурса, Турция. Больцано, Италия. Сараево, Босния и Герцеговина. Виктория, Канада.

В первоначально предоставленном тексте Нагасаки и Хиросима были ошибочно объединены в одну позицию, а два пункта списка заменили рекламные вставки. В оригинальном рейтинге это два отдельных японских города, а Больцано, Сараево и Виктория занимают соответственно восьмое, девятое и десятое места.

Кордова: лидер рейтинга

Первое место получила Кордова, расположенная в испанской Андалусии. Самой известной достопримечательностью города считается соборная мечеть Мескита. Туристы также могут посетить исторический центр, дворец Виана, еврейский квартал Худерия и Алькасар христианских королей.

По подсчётам Skyscanner, прогулка между основными туристическими объектами занимает около 26 минут. Кроме того, в самой Кордове и её окрестностях проложено 29 пешеходных маршрутов.

Реджо-ди-Калабрия: достопримечательности за 2321 шаг

Расположенный на юге Италии город привлекает приморской набережной и видами на Сицилию и вулкан Этна. Здесь можно увидеть скульптуры Рабаремы на Виа-Марина и посетить Национальный археологический музей Великой Греции.

Чтобы обойти основные достопримечательности, путешественнику потребуется примерно 25 минут, или 2321 шаг.

Монте-Карло: роскошь и крутые подъёмы

Монте-Карло обычно ассоциируется с дорогими автомобилями, казино и суперъяхтами, однако компактный город удобно исследовать пешком. Туристы могут прогуляться вдоль дизайнерских магазинов, увидеть знаменитую гавань, площадь Казино и Океанографический музей.

При этом путешественникам стоит учитывать холмистый рельеф: расстояния здесь небольшие, но некоторые подъёмы могут оказаться довольно крутыми.

Тарту: самый чистый воздух

Второй по величине город Эстонии известен историческим центром, деревянной архитектурой, парками и прогулочными зонами возле реки. Среди главных туристических объектов — Ратушная площадь, Эстонский национальный музей и Ботанический сад Тартуского университета.

Согласно исследованию, Тарту отличается самым низким уровнем загрязнения воздуха среди всех направлений, вошедших в десятку.

Бурса: час между главными достопримечательностями

Турецкая Бурса сочетает современную промышленную застройку, природные богатства и наследие Османской империи. Город также известен горячими минеральными источниками, которыми пользовались ещё во времена Римской и Византийской империй.

Во время прогулки можно увидеть Большую мечеть, усыпальницу Османа Гази и исторический шёлковый рынок Коза-Хан. На пеший маршрут между основными достопримечательностями понадобится примерно час.

Больцано: самый безопасный город списка

Итальянский Больцано называют воротами в Доломитовые Альпы. Город расположен в живописной долине, окружённой холмами и виноградниками.

За час туристы могут осмотреть площадь Вальтерплац, улицу Виа-дей-Портичи и Археологический музей Южного Тироля. В городе и его окрестностях насчитывается 505 прогулочных маршрутов. Кроме того, Больцано признан самым безопасным направлением рейтинга.

Сараево: история на каждом шагу

Столица Боснии и Герцеговины сочетает мощёные улицы, здания разных архитектурных эпох и впечатляющие виды на Динарские Альпы. Во время прогулки можно увидеть Латинский мост, городскую ратушу и колоритный рынок Башчаршия, а затем отдохнуть в одном из многочисленных кафе.

Рейтинг показывает, что удобный город для путешествия необязательно должен быть крупной и раскрученной столицей. Компактная застройка, близость достопримечательностей, чистый воздух и безопасные улицы нередко позволяют получить больше впечатлений за короткое время — и практически не пользоваться транспортом.