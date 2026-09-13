Фото: соцсети
Сергей Светлаков редко делится подробностями семейной жизни, однако на этот раз сделал исключение. Артист опубликовал атмосферный снимок с супругой Антониной Чеботарёвой, с которой воспитывает двух сыновей.
Актёр и юморист Сергей Светлаков поделился с поклонниками редким семейным кадром. На фотографии он запечатлён вместе с супругой Антониной Чеботарёвой на пирсе у спокойного моря.
Супруги стоят рядом, укутавшись в тёплые пледы. Снимок получился по-домашнему уютным и заметно отличается от привычных постановочных фотографий знаменитостей.
«У меня тоже было две луны», — подписал публикацию Светлаков, сделав отсылку к популярному фильму.
Возможность комментировать запись была закрыта, однако подписчики отреагировали на публикацию многочисленными эмодзи.
Вместе больше десяти лет
С Антониной Чеботарёвой артист познакомился во время премьеры фильма «Камень». В 2013 году пара официально оформила отношения.
Сейчас супруги воспитывают двух сыновей — Ивана и Максима. Светлаков и его жена предпочитают не выставлять семейную жизнь напоказ, поэтому совместные фотографии появляются в публичном пространстве нечасто.
Сам артист также не слишком активно пользуется социальными сетями. Новости и отдельные моменты из жизни он публикует преимущественно в своём Telegram-канале.
Семейная жизнь вдали от публичности
Несмотря на известность, Светлаков старается отделять работу от личной жизни. В интервью он чаще рассказывает о творческих проектах, съёмках и коллегах, чем об отношениях с супругой.
Именно поэтому новый снимок привлёк внимание поклонников: вместо сцены, телестудии или светского мероприятия артист показал спокойный семейный вечер у моря.
Редкая публикация напомнила поклонникам, что за образом известного юмориста скрывается человек, который особенно ценит тихие моменты рядом с близкими. Судя по фотографии, спустя более десяти лет брака Сергей и Антонина Светлаковы по-прежнему наслаждаются обществом друг друга.
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