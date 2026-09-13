Сергей Светлаков редко делится подробностями семейной жизни, однако на этот раз сделал исключение. Артист опубликовал атмосферный снимок с супругой Антониной Чеботарёвой, с которой воспитывает двух сыновей.

Актёр и юморист Сергей Светлаков поделился с поклонниками редким семейным кадром. На фотографии он запечатлён вместе с супругой Антониной Чеботарёвой на пирсе у спокойного моря.

Супруги стоят рядом, укутавшись в тёплые пледы. Снимок получился по-домашнему уютным и заметно отличается от привычных постановочных фотографий знаменитостей.

«У меня тоже было две луны», — подписал публикацию Светлаков, сделав отсылку к популярному фильму.

Возможность комментировать запись была закрыта, однако подписчики отреагировали на публикацию многочисленными эмодзи.

Вместе больше десяти лет

С Антониной Чеботарёвой артист познакомился во время премьеры фильма «Камень». В 2013 году пара официально оформила отношения.

Сейчас супруги воспитывают двух сыновей — Ивана и Максима. Светлаков и его жена предпочитают не выставлять семейную жизнь напоказ, поэтому совместные фотографии появляются в публичном пространстве нечасто.

Сам артист также не слишком активно пользуется социальными сетями. Новости и отдельные моменты из жизни он публикует преимущественно в своём Telegram-канале.

Семейная жизнь вдали от публичности

Несмотря на известность, Светлаков старается отделять работу от личной жизни. В интервью он чаще рассказывает о творческих проектах, съёмках и коллегах, чем об отношениях с супругой.

Именно поэтому новый снимок привлёк внимание поклонников: вместо сцены, телестудии или светского мероприятия артист показал спокойный семейный вечер у моря.

Редкая публикация напомнила поклонникам, что за образом известного юмориста скрывается человек, который особенно ценит тихие моменты рядом с близкими. Судя по фотографии, спустя более десяти лет брака Сергей и Антонина Светлаковы по-прежнему наслаждаются обществом друг друга.