Активное развитие малыша рано или поздно приводит его к желанию смотреть на мир из сидячего положения. Обычно это происходит в возрасте около шести месяцев, но иногда и раньше. У родителей возникает вопрос: можно ли садить такого кроху? Не приведет ли это к деформации позвоночника или внутренних органов?

Рекомендации педиатров

На вопрос о том, во сколько месяцев можно садить ребенка, врачи "старой школы" обычно отвечают: не ранее полугода. Они основываются на нормах развития детей, выработанных еще в шестидесятых годах, с учетом предыдущих поколений. Западные педиатры же рекомендуют ориентироваться на индивидуальные особенности ребенка.

Маловесный и подвижный малыш, родившийся в срок и активно развивающийся, может начать осваивать новое положение в пять месяцев, а другая девочка, более тучная и склонная к "созерцательности", не будет готова сесть и в восемь месяцев.

Сигналы о готовности ребенка сесть:

попытки, держась за руки родителей или окружающие предметы, принять полусидячее или сидячее положение;

старания усесться из положения "на четвереньках".

Если родители считают, что усаживаться рано, можно отвлечь малыша, убрав предметы, которые помогают сесть. Но если ребенок сумел усесться без поддержки, значит, его мышцы и позвоночник готовы, и мешать ему не стоит.

Стульчик, ходунки, колени

Часто родители, стремясь к удобству, усаживают ребенка на колени или стульчик, даже если он еще не пытается сесть. Этого делать не стоит: при незрелом мышечном корсете, позвоночнике и внутренних органах это может привести к серьезным проблемам. Наиболее тяжелыми осложнениями раннего высаживания считаются загиб матки и деформация позвоночника.

Для малыша, который морально готов принять позу "сидя", но физически еще не готов, можно выбрать промежуточный вариант: полулежачее положение в специальном шезлонге, качелях или автокресле. Это позволит ему исследовать окружающий мир без излишних нагрузок на опорно-двигательный аппарат и мышцы.

Уточняя, во сколько месяцев можно садить малыша, не стоит слепо следовать предписаниям врачей и рекомендациям консультантов. Учитывайте индивидуальность ребенка и следуйте собственному здравому смыслу.