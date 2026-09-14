Хотя списки обязательных дел могут показаться обременительными, простая рутина по уборке поможет улучшить качество жизни, настроение и общее самочувствие. Какие вещи необходимо чистить ежедневно?

Раковины

После мытья рук или посуды раковина может выглядеть чистой, но на самом деле в ней скапливаются грязь и бактерии. Поэтому сначала нужно протереть раковину губкой, а затем дезинфицировать, заткнув слив и наполнив ее теплой водой с добавлением 1 столовой ложки дезинфицирующего моющего средства. Оставьте смесь на пять минут, затем промойте и высушите раковину.

Полотенца

Хотя полотенца могут не выглядеть грязными, исследования показывают, что кухонные полотенца являются одним из самых грязных мест на кухне. То же касается и маленьких полотенец в ванной. Полотенца для рук загрязняются быстрее, если их используют более одного раза в день. Их следует менять каждые пару дней, а в больших семьях — каждый день.

Столешницы

На столешницах скапливаются различные предметы, такие как ключи, почта и сумки, что делает их грязными. Необходимо регулярно протирать и дезинфицировать столешницы, особенно после приготовления пищи, чтобы избежать накопления крошек и грязи.

Грязная посуда

Оставшиеся на посуде соус и крошки могут привлечь насекомых и усложнить мытье. Лучше всего мыть сервировочные тарелки и посуду сразу после использования или загружать их в посудомоечную машину.

Кофеварка

Если вы ежедневно готовите кофе, ваша кофеварка может стать рассадником бактерий и плесени. Рекомендуется мыть съемные части кофеварки после каждого использования, что можно делать как в раковине, так и в посудомоечной машине.

Стенки душевой кабины

Важно протирать стены душевой кабины после каждого использования. Это поможет избежать образования плесени и следов затирки, особенно если у вас плитка или пластиковые стенки.

Кристина Молодцова.