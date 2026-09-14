Желтоватые бляшки возле глаз обычно воспринимают как косметическую проблему. Однако исследование учёных Стэнфордского университета показало, что ксантелазмы могут быть связаны с повышенной вероятностью инфаркта, инсульта и транзиторной ишемической атаки. При этом такой признак не позволяет поставить диагноз, но служит поводом проверить состояние сердечно-сосудистой системы.

Небольшие желтоватые образования на верхних или нижних веках называются ксантелазмами. Они представляют собой скопления клеток, содержащих холестерин и другие жиры, и сами по себе обычно не причиняют боли.

Ксантелазмы нередко удаляют по эстетическим причинам. Однако результаты нового исследования свидетельствуют: их появление может быть связано не только с внешностью, но и с повышенным риском сердечно-сосудистых нарушений.

Что обнаружили учёные

Исследователи проанализировали медицинские данные 17 925 пациентов с ксантелазмами. Для сравнения была сформирована такая же по численности контрольная группа людей без подобных образований на веках. Наблюдение охватывало период до десяти лет.

В течение первого года инфаркт миокарда перенесли около 1% пациентов с ксантелазмами и 0,35% участников контрольной группы. Инсульт был зарегистрирован соответственно у 0,95% и 0,3%, а транзиторная ишемическая атака — у 0,6% и 0,19%.

Таким образом, относительная вероятность сосудистых событий в группе с ксантелазмами была примерно втрое выше. Однако важно учитывать и абсолютные показатели: даже среди пациентов с образованиями на веках частота каждого из таких событий в первый год не превышала 1%.

Повышенная частота инфарктов, инсультов и транзиторных ишемических атак сохранялась и при более продолжительном наблюдении. Авторы считают, что ксантелазмы можно рассматривать как один из внешних маркеров, требующих дополнительной оценки сердечно-сосудистого риска. ([sciencedirect.com][1])

Связь обнаружили и при нормальном холестерине

Особое внимание исследователей привлёк тот факт, что связь сохранялась не только у пациентов с нарушенным жировым обменом. Повышенная частота сосудистых событий отмечалась и среди людей, у которых ранее не выявляли аномального уровня липидов в крови.

Это не означает, что стандартный анализ на холестерин бесполезен. Он показывает лишь часть общей картины, тогда как риск инфаркта и инсульта зависит также от возраста, артериального давления, курения, диабета, наследственности и других факторов.

Что делать при появлении ксантелазм

Жёлтые бляшки на веках не являются доказательством атеросклероза и не означают, что у человека обязательно случится инсульт. Исследование выявило статистическую связь, но не доказало, что именно ксантелазмы становятся причиной сосудистых заболеваний.

При обнаружении таких образований разумно обратиться к семейному врачу или терапевту. Специалист может:

измерить артериальное давление;

назначить липидограмму и анализ на уровень глюкозы;

оценить совокупный сердечно-сосудистый риск;

при необходимости направить к кардиологу или на дополнительные исследования.

Самостоятельно проходить УЗИ сосудов или принимать препараты для снижения холестерина не следует — необходимость обследования и лечения определяет врач.

Удаление ксантелазм лазером или другим косметологическим методом также не заменяет медицинской оценки: процедура устраняет образование на коже, но не воздействует на возможные факторы сосудистого риска.

Не следует путать с признаками инсульта

Ксантелазмы развиваются постепенно и не относятся к острым симптомам инсульта. Экстренная помощь необходима, если у человека внезапно появились асимметрия лица, слабость или онемение руки либо ноги, нарушение речи, резкое ухудшение зрения, координации или необычно сильная головная боль.

В такой ситуации нельзя ждать приёма врача — необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Жёлтые бляшки возле глаз не позволяют предсказать инсульт и сами по себе не являются опасными. Тем не менее исследование показало, что у людей с ксантелазмами сердечно-сосудистые события встречались чаще. Поэтому воспринимать их исключительно как косметический недостаток не стоит: это подходящий повод проверить давление, уровень липидов и другие факторы риска вместе с врачом.