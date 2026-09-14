Цель макияжа — это украшение и преображение. Не обязательно быть профессиональным визажистом, чтобы деликатно подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Даже минимальный макияж может выглядеть великолепно, если его правильно наносить и учитывать особенности своей кожи, а также адаптироваться к обстоятельствам, таким как возрастные изменения, погодные условия и время суток.

В этой статье мы подробнее рассмотрим популярные ошибки, которые могут сделать ваш макияж менее привлекательным.

Проблемы с базой

Тональный крем — это основа любого макияжа. Логично предположить, что на плохом фундаменте невозможно построить устойчивый дом. Крем должен быть достаточно густым, чтобы выравнивать цвет лица, но при этом легким на коже, иначе могут возникнуть неприятные ощущения. Избегайте использования тонального крема, который ощущается как липкий, жирный или стягивающий. Важно найти баланс, и для каждой кожи это будет своя формула. Не гонитесь за дорогими брендами, гораздо важнее подобрать подходящее средство именно для вашей кожи!

Даже если вы используете один и тот же оттенок тонального крема с 8-го класса, не забывайте время от времени проверять, нет ли более подходящего состава для вашей кожи — вы можете быть удивлены результатами! С возрастом кожа меняется, и любимый некогда тональный крем может начать подчеркивать мелкие морщинки или забивать укрупнившиеся поры.

Кроме того, визажисты отмечают, что одна из отличительных особенностей «возрастного» макияжа — это его неравномерность. Не забывайте растушевывать тон, румяна, тени и другие жидкие средства, чтобы получить ровное покрытие и более ухоженный вид.

Чрезмерное контурирование

Несколько лет назад контурирование было одним из главных трендов макияжа. Однако эти времена ушли, о чем забыли предупредить некоторых стилистов и визажистов, работающих по старинке. Контуринг может визуально омолодить (убрать «брыли», сделать нос более узким и изящным, выделить зону «яблочек» на щеках), но слишком активные выделения могут привести к обратному эффекту. Молодость ассоциируется с естественностью и минимальными усилиями, а контуринг — это кропотливый процесс, который может выглядеть навязчиво.

Интенсивное сияние

Сияющая кожа обычно говорит о здоровье и молодости. Хайлайтер может выполнять функцию визуального омолаживания, но начиная с определенного возраста, его использование должно быть осторожным. Например, зрелым женщинам не следует наносить мерцающие средства на надбровные дуги — это привлекает внимание к веку и делает взгляд более уставшим. Также не стоит усердствовать с хайлайтером в области улыбки или в складке глаза. Лучше всего добавить немного сверкания на скулах, выбрав деликатный жидкий хайлайтер, чтобы не превратиться в диско-шар.

Закрепление мейкапа пудрой

С возрастом кожа вырабатывает меньше кожного сала, и пудра может просачиваться в тонкие морщинки. Попробуйте вместо этого использовать закрепляющий спрей для стойкости макияжа, который предлагает множество производителей косметики.

Темная помада

С возрастом наши губы становятся тоньше и теряют четкость. Если вы не планируете использовать наполнители, откажитесь от темной подводки и темных оттенков помады, которые делают губы еще меньше. Важно выбрать цвет, который подходит к оттенку зубов, которые также могут потемнеть с годами. Помните, что блеск придает губам более свежий и молодой вид.

Неудачно подобранный консилер

При выборе консилера важно помнить, что один и тот же цвет и состав не подходят всем зонам. Например, маскируя мешки под глазами густым консилером, предназначенным для прыщей, вы рискуете подчеркнуть мелкие морщинки. Кожа под глазами в семь раз тоньше, чем на остальной части лица, поэтому необходимо легкое прикосновение кисти, а не плотный нажим.

Слишком яркие румяна

Избегайте слишком большого количества румян, это уже не актуально. В истории были времена, когда чем больше — тем лучше, но эти времена давно прошли. Вы же не хотите отправить себя на машине времени в прошлое одним взмахом кисти.

Подводка внутреннего нижнего века

Черная подводка на нижнем веке старит, делает глаза меньше, подчеркивает морщинки и в целом портит внешний вид. Используйте вместо карандаша коричневые тени для век и скошенную кисть, тщательно растушевывая линию. Также можно использовать белую или телесную подводку по линии внутренней поверхности глаза — это осветлит глаза и придаст сияние молодости!

Тушь на нижней линии ресниц

Подчеркивание нижней части глаза неизменно старит. Визажисты рекомендуют полностью отказаться от туши на нижних ресницах, так как она отбрасывает ненужные тени, осыпается и придает усталый вид. По крайней мере, это правило стоит соблюдать в дневное время.

Тонкие брови

С возрастом наши брови естественным образом становятся тоньше, и это может быть ускорено чрезмерным выщипыванием. Чтобы выглядеть моложе, подумайте о том, чтобы они были полными и дугообразными. Вы можете подкрашивать их пудровыми тенями для придания густоты. От контуринга лучше отказаться, даже если вам говорят, что татуаж сейчас «не то что раньше» и с годами не испортится.