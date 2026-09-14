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Переполненный шкаф не всегда помогает быстро подобрать подходящую одежду. Гораздо практичнее собрать несколько продуманных комплектов, которые подходят для работы, прогулок, неформальных встреч и вечерних выходов. Стилист Юлия Никифорова предложила пять универсальных формул осеннего гардероба.
От офиса до театра: пять стильных формул для осеннего гардероба
Осень позволяет сочетать в одном образе многослойность, насыщенные оттенки и выразительные фактуры. Кашемир, шерсть, твид, кожа и плотный деним не только защищают от холода, но и помогают сделать даже повседневный комплект более интересным.
Однако именно осенью особенно легко столкнуться с привычной проблемой: вещей в шкафу много, а быстро собрать цельный образ не получается. Избежать гардеробного хаоса поможет капсула из сочетающихся между собой предметов.
Для деловых встреч
Основой строгого осеннего образа может стать монохромный костюм-тройка из плотной шерсти. Особенно актуально смотрятся глубокие кофейные оттенки — мокко, шоколадный или эспрессо.
Костюм с чёткими линиями не требует большого количества аксессуаров. Его можно дополнить лаконичной обувью, структурированной сумкой и серьгами из матового металла.
Причёску также лучше сделать сдержанной: подойдут гладкое каре, аккуратный низкий пучок или прямые волосы, заправленные за уши. Такой комплект выглядит собранно и подчёркивает деловой настрой.
Для насыщенного дня в городе
Если в течение дня предстоит несколько встреч в разных частях города, одежда должна сочетать удобство и аккуратный внешний вид.
Подходящая формула — прямые джинсы глубокого синего цвета без потёртостей, тонкая кашемировая водолазка оттенка слоновой кости и двубортное пальто верблюжьего цвета.
Завершить образ помогут лоферы на плотной подошве или кожаные ботильоны на устойчивом каблуке. При необходимости к комплекту можно добавить вместительную сумку строгой формы.
Такой образ подходит для работы, делового обеда и вечерней встречи, не требуя переодевания.
Для неформальных встреч
Для обеда с партнёрами, посещения выставки или творческого мероприятия можно выбрать более выразительное сочетание.
Кожаная юбка миди А-силуэта бордового или тёмно-шоколадного оттенка хорошо смотрится с объёмным шерстяным свитером крупной вязки. Контраст гладкой кожи и рельефного трикотажа создаёт необходимую глубину без лишнего декора.
Волосы можно собрать в расслабленный низкий пучок и украсить лентой. Уместными акцентами станут геометрические серьги или выразительная оправа очков.
Для загородного отдыха
На прогулке по осеннему парку или во время поездки за город особенно важны комфорт и защита от прохладного ветра.
Для такого случая подойдут брюки чинос из плотного вельвета или фланели, свитер с высоким воротником и фактурный твидовый жакет в крупную клетку. Завершат комплект высокие жокейские сапоги из гладкой кожи.
Образ можно сделать менее строгим с помощью естественной укладки. Лёгкая небрежность и мягкая текстура волос хорошо сочетаются с твидом, вельветом и другими традиционными осенними материалами.
Для театра или вечернего мероприятия
Универсальной основой вечернего образа станет шелковое платье-комбинация глубокого графитового, бордового или изумрудного цвета.
Сверху можно накинуть свободный смокинг с атласными лацканами. Он сделает открытое платье более сдержанным, а весь комплект — подходящим для прохладной погоды.
Дополнить образ помогут скульптурные серьги, небольшой клатч и гладкая укладка. Важно не перегружать комплект аксессуарами: сочетание шелка и строгого жакета уже выглядит достаточно выразительно.
Как собрать работающую капсулу
Осенняя капсула необязательно должна состоять только из нейтральных вещей. Главное, чтобы выбранные оттенки и фактуры сочетались между собой.
Основой гардероба могут стать:
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структурированное пальто;
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прямые тёмные джинсы;
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однотонная водолазка;
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шерстяной костюм;
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объёмный свитер;
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юбка миди;
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платье-комбинация;
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жакет;
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удобные лоферы и сапоги.
Большинство этих вещей можно использовать сразу в нескольких комплектах. Например, водолазка подойдёт к джинсам, костюмным брюкам и кожаной юбке, а пальто дополнит как деловой, так и повседневный образ.
Удачная осенняя капсула строится не на количестве вещей, а на их совместимости. Несколько качественных предметов спокойных оттенков можно адаптировать к разным обстоятельствам с помощью обуви, аксессуаров и укладки. Такой подход экономит время, избавляет от ежедневных сомнений перед шкафом и позволяет выглядеть собранно в любой ситуации.
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