Переполненный шкаф не всегда помогает быстро подобрать подходящую одежду. Гораздо практичнее собрать несколько продуманных комплектов, которые подходят для работы, прогулок, неформальных встреч и вечерних выходов. Стилист Юлия Никифорова предложила пять универсальных формул осеннего гардероба.

От офиса до театра: пять стильных формул для осеннего гардероба

Осень позволяет сочетать в одном образе многослойность, насыщенные оттенки и выразительные фактуры. Кашемир, шерсть, твид, кожа и плотный деним не только защищают от холода, но и помогают сделать даже повседневный комплект более интересным.

Однако именно осенью особенно легко столкнуться с привычной проблемой: вещей в шкафу много, а быстро собрать цельный образ не получается. Избежать гардеробного хаоса поможет капсула из сочетающихся между собой предметов.

Для деловых встреч

Основой строгого осеннего образа может стать монохромный костюм-тройка из плотной шерсти. Особенно актуально смотрятся глубокие кофейные оттенки — мокко, шоколадный или эспрессо.

Костюм с чёткими линиями не требует большого количества аксессуаров. Его можно дополнить лаконичной обувью, структурированной сумкой и серьгами из матового металла.

Причёску также лучше сделать сдержанной: подойдут гладкое каре, аккуратный низкий пучок или прямые волосы, заправленные за уши. Такой комплект выглядит собранно и подчёркивает деловой настрой.

Для насыщенного дня в городе

Если в течение дня предстоит несколько встреч в разных частях города, одежда должна сочетать удобство и аккуратный внешний вид.

Подходящая формула — прямые джинсы глубокого синего цвета без потёртостей, тонкая кашемировая водолазка оттенка слоновой кости и двубортное пальто верблюжьего цвета.

Завершить образ помогут лоферы на плотной подошве или кожаные ботильоны на устойчивом каблуке. При необходимости к комплекту можно добавить вместительную сумку строгой формы.

Такой образ подходит для работы, делового обеда и вечерней встречи, не требуя переодевания.

Для неформальных встреч

Для обеда с партнёрами, посещения выставки или творческого мероприятия можно выбрать более выразительное сочетание.

Кожаная юбка миди А-силуэта бордового или тёмно-шоколадного оттенка хорошо смотрится с объёмным шерстяным свитером крупной вязки. Контраст гладкой кожи и рельефного трикотажа создаёт необходимую глубину без лишнего декора.

Волосы можно собрать в расслабленный низкий пучок и украсить лентой. Уместными акцентами станут геометрические серьги или выразительная оправа очков.

Для загородного отдыха

На прогулке по осеннему парку или во время поездки за город особенно важны комфорт и защита от прохладного ветра.

Для такого случая подойдут брюки чинос из плотного вельвета или фланели, свитер с высоким воротником и фактурный твидовый жакет в крупную клетку. Завершат комплект высокие жокейские сапоги из гладкой кожи.

Образ можно сделать менее строгим с помощью естественной укладки. Лёгкая небрежность и мягкая текстура волос хорошо сочетаются с твидом, вельветом и другими традиционными осенними материалами.

Для театра или вечернего мероприятия

Универсальной основой вечернего образа станет шелковое платье-комбинация глубокого графитового, бордового или изумрудного цвета.

Сверху можно накинуть свободный смокинг с атласными лацканами. Он сделает открытое платье более сдержанным, а весь комплект — подходящим для прохладной погоды.

Дополнить образ помогут скульптурные серьги, небольшой клатч и гладкая укладка. Важно не перегружать комплект аксессуарами: сочетание шелка и строгого жакета уже выглядит достаточно выразительно.

Как собрать работающую капсулу

Осенняя капсула необязательно должна состоять только из нейтральных вещей. Главное, чтобы выбранные оттенки и фактуры сочетались между собой.

Основой гардероба могут стать:

структурированное пальто;

прямые тёмные джинсы;

однотонная водолазка;

шерстяной костюм;

объёмный свитер;

юбка миди;

платье-комбинация;

жакет;

удобные лоферы и сапоги.

Большинство этих вещей можно использовать сразу в нескольких комплектах. Например, водолазка подойдёт к джинсам, костюмным брюкам и кожаной юбке, а пальто дополнит как деловой, так и повседневный образ.

Удачная осенняя капсула строится не на количестве вещей, а на их совместимости. Несколько качественных предметов спокойных оттенков можно адаптировать к разным обстоятельствам с помощью обуви, аксессуаров и укладки. Такой подход экономит время, избавляет от ежедневных сомнений перед шкафом и позволяет выглядеть собранно в любой ситуации.