Мед — это не только сладость к чаю. На его основе можно готовить разнообразные десерты, салаты и маринады. В этой статье представлены вкусные рецепты с медом.
Яблочный пирог с медом
Ингредиенты:
пшеничная мука — 200 г;
сливочное масло — 100 г;
куриное яйцо — 3 штуки;
соль — щепотка;
корица — щепотка;
лимон — 1 штука;
яблоко — 3 штуки;
мед — 200 г;
гвоздика — 2 штуки;
кедровые орехи — 1 ст. л.
Приготовление:
1. Перемешайте муку со сливочным маслом и щепоткой соли. Скатайте шар и уберите в холод на 1 час.
2. Снимите цедру с лимона, выжмите сок. Добавьте яйца, столовую ложку муки, корицу и гвоздику. Перемешайте с жидким медом и дайте настояться.
3. Раскатайте тесто толщиной 4-5 см, выложите в форму и сделайте бортики. Проколоть вилкой.
4. Яблоки очистите от кожуры (лучше брать сладкие сорта), нарежьте крупными дольками и выложите в середину плотно друг к другу.
5. Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку.
6. Медовый соус процедите через сито и залейте теплые яблоки. Убавьте жар до 160 градусов и готовьте 30 минут.
7. За 10 минут до готовности посыпьте шарлотку орешками.
Салат из свеклы с сыром и медом
Ингредиенты:
свекла — 250 г;
сахар — 50 г;
мед — 1 ст. л.;
мягкий сыр (козий) — 50 г;
горчица — 1 ст. л.;
оливковое масло — 115 мл;
бальзамический уксус — 1 ч. л.;
салат корн — горсть;
грецкие орехи — 25 г;
соль — щепотка.
Приготовление:
1. Отварите свеклу и нарежьте крупными кубиками.
2. Высыпьте сахар в сотейник и доведите до коричневого состояния. Добавьте соль, уксус и две столовые ложки воды.
3. Положите свеклу в карамель.
4. В отдельной емкости смешайте мед, оливковое масло, бальзамический уксус и горчицу.
5. Полейте щепотку салата медовой заправкой, перемешайте, выложите сверху свеклу, добавьте раскрошенный козий сыр и рубленые грецкие орехи.
6. Перемешайте перед употреблением.
Форель в медовом маринаде
Ингредиенты:
стейки форели — 3-4 штуки;
соевый соус — 4 ст. л.;
мед — 1 ст. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
кунжут, черный перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Чеснок пропустите через пресс. Перемешайте с соевым соусом, медом, перцем и оливковым маслом, положите туда красную рыбу.
2. Оставьте мариноваться на 30-40 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов.
3. Выложите рыбу в форму вместе с маринадом, посыпьте кунжутом и запекайте 15 минут.
Куриная печень с медовым луком
Ингредиенты:
куриная печень — 500 г;
красный лук — 1,5 головки;
мед — 2 ст. л.;
оливковое масло — 20 мл;
белое сухое вино — 100 мл;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Залейте печенку вином и оставьте мариноваться 40-60 минут.
2. Луковицы нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте в масле до золотистого цвета, добавьте мед и тушите 5 минут.
3. Печень приправьте солью и перцем, обжарьте на оливковом масле в течение 10 минут.
4. Выложите на блюдо и добавьте луковые кольца.
5. Гарнир можно выбрать по своему вкусу.
Булгур с медом и сухофруктами
Ингредиенты:
булгур — 400 г;
мед — 2 ст. л.;
курага — 200 г;
изюм — 100 г;
сушеная вишня — 50 г;
лимон — 1 штука;
фисташки — 50 г;
сливочное масло — 200 г;
соль — по вкусу.
Приготовление:
1. Разогрейте сливочное масло (50 г) в кастрюле и обжарьте булгур. Залейте водой, добавьте соль и варите 10-12 минут.
2. Замочите сухофрукты на 2 часа, обсушите и обжарьте в сливочном масле. Через 3 минуты добавьте лимонный сок, фисташки и мед. Томите еще 2 минуты.
3. Перемешайте с кашей и тушите еще 3-4 минуты. Закройте крышкой, чтобы булгур настоялся.
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