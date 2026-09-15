Мед — это не только сладость к чаю. На его основе можно готовить разнообразные десерты, салаты и маринады. В этой статье представлены вкусные рецепты с медом.

Яблочный пирог с медом

Ингредиенты:

пшеничная мука — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

куриное яйцо — 3 штуки;

соль — щепотка;

корица — щепотка;

лимон — 1 штука;

яблоко — 3 штуки;

мед — 200 г;

гвоздика — 2 штуки;

кедровые орехи — 1 ст. л.

Приготовление:

1. Перемешайте муку со сливочным маслом и щепоткой соли. Скатайте шар и уберите в холод на 1 час.

2. Снимите цедру с лимона, выжмите сок. Добавьте яйца, столовую ложку муки, корицу и гвоздику. Перемешайте с жидким медом и дайте настояться.

3. Раскатайте тесто толщиной 4-5 см, выложите в форму и сделайте бортики. Проколоть вилкой.

4. Яблоки очистите от кожуры (лучше брать сладкие сорта), нарежьте крупными дольками и выложите в середину плотно друг к другу.

5. Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку.

6. Медовый соус процедите через сито и залейте теплые яблоки. Убавьте жар до 160 градусов и готовьте 30 минут.

7. За 10 минут до готовности посыпьте шарлотку орешками.

Салат из свеклы с сыром и медом

Ингредиенты:

свекла — 250 г;

сахар — 50 г;

мед — 1 ст. л.;

мягкий сыр (козий) — 50 г;

горчица — 1 ст. л.;

оливковое масло — 115 мл;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

салат корн — горсть;

грецкие орехи — 25 г;

соль — щепотка.

Приготовление:

1. Отварите свеклу и нарежьте крупными кубиками.

2. Высыпьте сахар в сотейник и доведите до коричневого состояния. Добавьте соль, уксус и две столовые ложки воды.

3. Положите свеклу в карамель.

4. В отдельной емкости смешайте мед, оливковое масло, бальзамический уксус и горчицу.

5. Полейте щепотку салата медовой заправкой, перемешайте, выложите сверху свеклу, добавьте раскрошенный козий сыр и рубленые грецкие орехи.

6. Перемешайте перед употреблением.

Форель в медовом маринаде

Ингредиенты:

стейки форели — 3-4 штуки;

соевый соус — 4 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

кунжут, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Чеснок пропустите через пресс. Перемешайте с соевым соусом, медом, перцем и оливковым маслом, положите туда красную рыбу.

2. Оставьте мариноваться на 30-40 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов.

3. Выложите рыбу в форму вместе с маринадом, посыпьте кунжутом и запекайте 15 минут.

Куриная печень с медовым луком

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

красный лук — 1,5 головки;

мед — 2 ст. л.;

оливковое масло — 20 мл;

белое сухое вино — 100 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Залейте печенку вином и оставьте мариноваться 40-60 минут.

2. Луковицы нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте в масле до золотистого цвета, добавьте мед и тушите 5 минут.

3. Печень приправьте солью и перцем, обжарьте на оливковом масле в течение 10 минут.

4. Выложите на блюдо и добавьте луковые кольца.

5. Гарнир можно выбрать по своему вкусу.

Булгур с медом и сухофруктами

Ингредиенты:

булгур — 400 г;

мед — 2 ст. л.;

курага — 200 г;

изюм — 100 г;

сушеная вишня — 50 г;

лимон — 1 штука;

фисташки — 50 г;

сливочное масло — 200 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

1. Разогрейте сливочное масло (50 г) в кастрюле и обжарьте булгур. Залейте водой, добавьте соль и варите 10-12 минут.

2. Замочите сухофрукты на 2 часа, обсушите и обжарьте в сливочном масле. Через 3 минуты добавьте лимонный сок, фисташки и мед. Томите еще 2 минуты.

3. Перемешайте с кашей и тушите еще 3-4 минуты. Закройте крышкой, чтобы булгур настоялся.