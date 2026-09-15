В конце сезона босоножки, сандалии и лёгкие туфли отправляются в шкаф на несколько месяцев. Но если убрать их грязными или влажными, упаковать в полиэтилен либо придавить другими вещами, весной можно обнаружить пятна, неприятный запах, трещины и деформацию.

Очистите обувь

Не стоит отправлять обувь на хранение сразу после последней прогулки. За лето на ней скапливаются пыль, песок, пот и следы косметических средств, которые со временем могут въесться в материал.

Гладкую кожу обычно протирают мягкой влажной тканью, замшу и нубук очищают специальной щёткой. Текстильную обувь следует обрабатывать в соответствии с рекомендациями производителя. Особое внимание нужно уделить подошвам, швам, ремешкам и стелькам.

Хорошо просушите

Даже слегка влажную обувь нельзя закрывать в коробке: оставшаяся влага способствует появлению запаха и плесени. После чистки пару следует сушить при комнатной температуре в проветриваемом месте.

Не используйте фен и не ставьте обувь возле батареи. Сильный нагрев способен повредить кожу, подошву и клеевые соединения. Прямые солнечные лучи также нежелательны: под их воздействием материал может выцвести.

Сохраните форму

Чтобы туфли, мокасины и закрытые босоножки не деформировались, можно использовать формодержатели. Альтернативой станет чистая бесцветная бумага, которой следует неплотно заполнить внутреннюю часть обуви.

Газеты для этого не подходят: типографская краска способна оставить следы на светлой подкладке. Тонкие ремешки босоножек не нужно сильно сгибать или прижимать другими вещами.

Обработайте натуральную кожу

На очищенную и высушенную обувь из гладкой кожи можно нанести тонкий слой предназначенного для неё средства. Оно помогает сохранить эластичность материала и защищает его от пересыхания.

Универсальных средств для всех покрытий не существует. Крем для гладкой кожи может испортить замшу, нубук, лак или декоративную отделку. Новый состав лучше предварительно проверить на незаметном участке.

Откажитесь от полиэтиленовых пакетов

Герметичный пакет защищает от пыли, но препятствует испарению влаги. Для длительного хранения лучше использовать тканевые мешочки или коробки с отверстиями для вентиляции.

Подойдёт и оригинальная обувная коробка: она защищает пару от света, пыли и случайных повреждений.

Не складывайте обувь друг на друга

Под тяжестью других вещей обувь может потерять форму, а ремешки и декоративные элементы — повредиться. Лакированные, замшевые и фактурные поверхности при соприкосновении также могут поцарапаться.

Каждой деликатной паре желательно выделить отдельную коробку или мешочек. Если коробки стоят стопкой, нижние должны быть достаточно прочными.

Найдите подходящее место

Лучший вариант — сухой проветриваемый шкаф со стабильной температурой. Подвал, ванная комната, холодный балкон, пространство возле отопительных приборов и место под прямыми солнечными лучами для хранения не подходят.

Если в шкафу сыро, можно использовать поглотитель влаги. Однако пакетик не должен соприкасаться непосредственно с поверхностью обуви.

Проверяйте обувь зимой

Хотя бы один раз за холодный сезон стоит открыть коробки, проветрить обувь и проверить, не появились ли сырость, плесень или посторонний запах.

Правильная подготовка занимает немного времени, но помогает сохранить форму, цвет и состояние любимой пары до следующего лета.