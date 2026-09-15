Свежие ягоды могут стать вашим союзником в уходе за кожей. Они содержат кислоты, которые помогают отбеливать, смягчать и очищать кожу от омертвевших клеток, а антиоксиданты способствуют регенерации тканей.

Каждое лето я использую ягодную косметику и замечаю, как моя кожа становится более молодой. Предлагаю вам лучшие рецепты из своей коллекции, которые подходят для нормальной и комбинированной кожи.

МАСКИ

- 1 ст. л. измельченных в блендере ягод жимолости, 1 взбитый яичный белок и 1 ч. л. льняного масла.

- 1 ст. л. мякоти клубники, растертой с 1 желтком яйца и 1 ч. л. сока алоэ.

- 3 ст. л. размятых ягод черной смородины или клубники и 2 ст. л. творога.

Маски нужно наносить на очищенную кожу лица на 15–20 минут и смывать теплой водой. Использовать 2-3 раза в неделю.

СКРАБЫ

- По 1 ст. л. сока облепихи и меда, 1 ч. л. оливкового масла.

- 1 ст. л. протертых ягод клюквы, по 1 ч. л. измельченных овсяных хлопьев и сливок.

- 1 ст. л. мякоти вишен, по 1 ч. л. рисовой муки и репейного масла.

Массажными движениями в течение 5–7 минут наносите скраб на кожу лица или тела, затем смойте. Пользоваться скрабами желательно 1 раз в 3 дня.

ЛОСЬОНЫ

- По 1 ст. л. сока малины и молока. Протрите лицо ваткой, пропитанной в составе, через 5–7 минут умойтесь.

- 1 ст. л. плодов рябины на 1 стакан кипятка (залить, оставить до остывания). Протирать лосьоном кожу после вечернего умывания.

- Разрезать арбузную мякоть, протереть ею кожу, смыть через 5–7 минут.

КРЕМЫ

- По 1 ч. л. сока калины и сметаны.

- По 1 ч. л. измельченных ягод красной смородины и размягченного сливочного масла.

- По 1 ч. л. протертых плодов крыжовника и увлажняющего крема.

Составы следует наносить на кожу вечером, а перед сном снимать остатки салфеткой.

"1000 секретов".