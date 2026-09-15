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Как избавиться от второго подбородка самостоятельно 1 263

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от второго подбородка самостоятельно

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Многие считают, что второй подбородок появляется только при лишнем весе. Однако, эта проблема может возникать даже у стройных людей.

Причины появления второго подбородка

Напряжение мышц шеи

Напряжение мышц шеи возникает, если часто смотреть в телефон сверху вниз, работать за компьютером и вести сидячий образ жизни. Сутулость и выдвинутая вперед голова (синдром «черепашьей шеи») — это распространенные проблемы современности. Напряжение мышц шеи приводит к их укорачиванию и тянет подбородок вниз. Кроме того, при таком образе жизни может происходить застой лимфы, что вызывает отеки и, как следствие, увеличение второго подбородка.

Слабые подъязычная мышца и мышцы дна рта

Слабые жевательные мышцы могут тянуть нижнюю челюсть назад, что также приводит к образованию второго подбородка. Важно выполнять упражнения для их укрепления.

Запавшая верхняя челюсть

Неправильное положение верхней челюсти может способствовать появлению второго подбородка. Однако, с помощью упражнений можно работать с костями, чтобы выдвинуть верхнюю челюсть и сделать овал лица более четким.

Неправильное положение языка

Правильное положение языка — это когда он полностью лежит на верхнем небе. Встань в профиль у зеркала и посмотри, как положение языка влияет на твой подбородок и профиль в целом.

Неправильное дыхание

Дышать нужно через нос, так как дыхание через рот может привести к проваливанию верхней челюсти внутрь черепа. Язык, который должен находиться на небе, опускается, и у верхней челюсти нет опоры. Это может сделать лицо вертикально вытянутым.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Массаж с гуаша

С помощью скребка гуаша можно проводить более глубокую проработку, чем руками. Сравни ощущения: на одной половине лица используй костяшки пальцев, а на другой — гуаша под углом 90° к коже.

Какой скребок выбрать

Выбирай натуральные материалы: камни, дерево или металл. Оптимальный вариант для новичков — гуаша из натурального кварца или нефрита в форме сердца.

Очисти лицо, нанеси крем. Непосредственно перед процедурой выпей несколько глотков воды, чтобы усилить циркуляцию лимфы и помочь избавиться от отеков. Посмотри видео с мастер-классом по гуаша — на словах описать движения сложно, лучше увидеть их хотя бы раз.

Ошибки, которых следует избегать

1. Не води скребком по сухой коже, иначе ты будешь тянуть кожу, создавая заломы и морщины.
2. Не води скребком по родинкам, чтобы избежать повреждений и инфекций.
3. Начинай массаж не с лица, а с зоны декольте, чтобы подготовить пути лимфотока.
4. Не игнорируй заднюю поверхность шеи, это поможет снять зажимы и улучшить кровоснабжение.
5. Не трогай центральную часть шеи, где находится щитовидная железа.
6. Не води скребком вперед/назад и против массажных линий, так как это ухудшает состояние кожи.

Упражнения, для которых понадобятся только руки

1. Поставь кулак под подбородок. Костяшки пальцев должны упираться в нижнюю челюсть и оказывать сопротивление. Медленно открывай рот, чтобы образовался «овал» или буква «О». Давление рукой должно быть и при открывании, и при закрывании рта. Не дави слишком сильно, иначе открыть рот не получится. Повтори 10 раз.

2. Большими, указательными и средними пальцами разомни кожу под подбородком массирующими движениями, похожими на мелкие щипки. Пройди по всей области, где образуется второй подбородок.

3. Поработай с платизмой — подкожной мышцей шеи, чтобы снять напряжение. Положи руки на зону декольте, ладонями к себе, одну на другую. Поднимай голову вверх, немного вбок. Сначала в правую, затем в левую сторону. Задержись на несколько секунд с каждой стороны. Прислушайся к ощущениям: там, где больше всего тянет, остановись и порастягивай мышцу. Можно немного опустить или поднять голову для расслабления.


При регулярном и правильном использовании массаж гуаша и упражнения дают заметный и устойчивый результат, который не уступает по эффективности процедурам у косметолога.

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