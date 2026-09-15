Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Личная драма Елены Ксенофонтовой: почему мужчины Ксенофонтовой не смогли поладить с её сыном 0 199

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елена Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова впервые столь откровенно рассказала, как воспитывала сына Тимофея с расстройством аутистического спектра. По словам актрисы, мужчины, появлявшиеся в её жизни, сначала восхищались способностями мальчика, но не смогли принять связанные с его состоянием трудности.

53-летняя Елена Ксенофонтова в подкасте «Про красоту» рассказала о воспитании 23-летнего сына Тимофея. Актриса и раньше упоминала, что у него диагностировано расстройство аутистического спектра, однако теперь подробнее описала его взросление и отношения с окружающими.

По словам Ксенофонтовой, Тимофей с раннего детства демонстрировал необычные интеллектуальные способности: уже в три года он мог собирать пазлы из 500 деталей, отличался системным мышлением и стремился держать каждую вещь на определённом месте.

При этом общение с большим количеством людей давалось ему непросто. В определённый момент молодой человек, как утверждает мать, практически закрылся от окружающего мира.

ksenofontova_4.jpg

Фото: соцсети.

Высокий уровень английского и трудности в школе

Способности Тимофея замечали не только близкие, но и учителя. Из-за высокого уровня английского языка семье даже предлагали отправить его учиться за границу. Однако среднее образование он получил в обычной школе.

За 11 лет Тимофей пропустил лишь несколько учебных дней. При этом, по словам актрисы, школа стала для него тяжёлым испытанием из-за травли, заикания и сложностей в общении.

Ксенофонтова ранее признавалась, что долго пыталась «вписать» сына в общепринятые рамки, а позднее поняла, что должна прежде всего принимать и защищать его.

ksenofontova-sin-_5.jpg

Фото: соцсети.

«Ни один мой мужчина сына так и не принял»

Наиболее болезненным для актрисы стало отсутствие поддержки со стороны мужчин, с которыми она строила отношения.

«Ни один мой мужчина сына так и не принял», — призналась Ксенофонтова.

По её словам, сначала окружающие называли Тимофея гением и восхищались его способностями. Однако позднее, когда возникали трудности, отношение менялось. Не сумел найти общий язык с молодым человеком и третий супруг актрисы Алексей Куликов, с которым она развелась в 2025 году.

Ксенофонтова рассказала, что особенно остро почувствовала одиночество во время пандемии. Тогда она боялась, что в будущем сын может остаться без человека, готового поддерживать и защищать его.

Актриса не скрывает собственных ошибок

Ксенофонтова подчёркивает, что не считает себя идеальной матерью. Из-за усталости и эмоционального напряжения она могла кричать, бросать предметы или надолго прекращать общение с сыном.

Актриса не оправдывает подобные срывы и признаёт, что им обоим пришлось пройти сложный путь к взаимопониманию. В марте 2026 года она публично попросила у Тимофея прощения за попытки подогнать его под чужие представления о нормальности.

Помимо расстройства аутистического спектра, у Тимофея, по словам матери, диагностированы проблемы с сердцем и особенности взаимодействия полушарий мозга, влияющие на коммуникацию и ориентацию в пространстве. Подробных медицинских заключений семья публично не раскрывала.

Тимофей выбрал профессию продюсера

Сейчас Тимофею 23 года. Он окончил Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина, где учился на продюсера. Ещё несколько лет назад Ксенофонтова рассказывала, что сын интересуется кино и обладает способностью усваивать большие объёмы информации.

У актрисы также есть 15-летняя дочь Софья. Девушка начала модельную карьеру и заключила контракт с агентством для работы в Южной Корее. По условиям соглашения, она должна провести там около 60 дней, участвуя в профессиональных съёмках. В контракт заранее внесли ограничения, позволяющие отказаться от неприемлемых предложений, включая рекламу нижнего белья.

История Елены Ксенофонтовой — не только рассказ о сложностях материнства, но и признание того, насколько важным для человека с особенностями развития остаётся принятие близких. Несмотря на школьную травлю, проблемы с общением и отсутствие поддержки со стороны мужчин актрисы, Тимофей получил образование и выбрал профессию, связанную с кино и телевидением.

×
#образование #медицина #семья #поддержка #отношения #воспитание #карьера #аутизм
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Объявлена программа Baltic Barber Expo 2026
Изображение к статье: Как избавиться от второго подбородка самостоятельно
Изображение к статье: Мятный чай
Изображение к статье: 5 необычных блюд с медом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Служебные собаки
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Автобусы
Бизнес
Изображение к статье: Арина Соболенко
Спорт
Изображение к статье: В Египте нашли гробницу возрастом 4400 лет: краски на стенах сохранились до наших дней
Культура &
Изображение к статье: месторождение газа, Ямал
В мире
3
Изображение к статье: Мужчина выпал из общей лоджии многоквартирного дома Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Служебные собаки
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Автобусы
Бизнес
Изображение к статье: Арина Соболенко
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео