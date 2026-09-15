Елена Ксенофонтова впервые столь откровенно рассказала, как воспитывала сына Тимофея с расстройством аутистического спектра. По словам актрисы, мужчины, появлявшиеся в её жизни, сначала восхищались способностями мальчика, но не смогли принять связанные с его состоянием трудности.

53-летняя Елена Ксенофонтова в подкасте «Про красоту» рассказала о воспитании 23-летнего сына Тимофея. Актриса и раньше упоминала, что у него диагностировано расстройство аутистического спектра, однако теперь подробнее описала его взросление и отношения с окружающими.

По словам Ксенофонтовой, Тимофей с раннего детства демонстрировал необычные интеллектуальные способности: уже в три года он мог собирать пазлы из 500 деталей, отличался системным мышлением и стремился держать каждую вещь на определённом месте.

При этом общение с большим количеством людей давалось ему непросто. В определённый момент молодой человек, как утверждает мать, практически закрылся от окружающего мира.

Фото: соцсети.

Высокий уровень английского и трудности в школе

Способности Тимофея замечали не только близкие, но и учителя. Из-за высокого уровня английского языка семье даже предлагали отправить его учиться за границу. Однако среднее образование он получил в обычной школе.

За 11 лет Тимофей пропустил лишь несколько учебных дней. При этом, по словам актрисы, школа стала для него тяжёлым испытанием из-за травли, заикания и сложностей в общении.

Ксенофонтова ранее признавалась, что долго пыталась «вписать» сына в общепринятые рамки, а позднее поняла, что должна прежде всего принимать и защищать его.

Фото: соцсети.

«Ни один мой мужчина сына так и не принял»

Наиболее болезненным для актрисы стало отсутствие поддержки со стороны мужчин, с которыми она строила отношения.

«Ни один мой мужчина сына так и не принял», — призналась Ксенофонтова.

По её словам, сначала окружающие называли Тимофея гением и восхищались его способностями. Однако позднее, когда возникали трудности, отношение менялось. Не сумел найти общий язык с молодым человеком и третий супруг актрисы Алексей Куликов, с которым она развелась в 2025 году.

Ксенофонтова рассказала, что особенно остро почувствовала одиночество во время пандемии. Тогда она боялась, что в будущем сын может остаться без человека, готового поддерживать и защищать его.

Актриса не скрывает собственных ошибок

Ксенофонтова подчёркивает, что не считает себя идеальной матерью. Из-за усталости и эмоционального напряжения она могла кричать, бросать предметы или надолго прекращать общение с сыном.

Актриса не оправдывает подобные срывы и признаёт, что им обоим пришлось пройти сложный путь к взаимопониманию. В марте 2026 года она публично попросила у Тимофея прощения за попытки подогнать его под чужие представления о нормальности.

Помимо расстройства аутистического спектра, у Тимофея, по словам матери, диагностированы проблемы с сердцем и особенности взаимодействия полушарий мозга, влияющие на коммуникацию и ориентацию в пространстве. Подробных медицинских заключений семья публично не раскрывала.

Тимофей выбрал профессию продюсера

Сейчас Тимофею 23 года. Он окончил Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина, где учился на продюсера. Ещё несколько лет назад Ксенофонтова рассказывала, что сын интересуется кино и обладает способностью усваивать большие объёмы информации.

У актрисы также есть 15-летняя дочь Софья. Девушка начала модельную карьеру и заключила контракт с агентством для работы в Южной Корее. По условиям соглашения, она должна провести там около 60 дней, участвуя в профессиональных съёмках. В контракт заранее внесли ограничения, позволяющие отказаться от неприемлемых предложений, включая рекламу нижнего белья.

История Елены Ксенофонтовой — не только рассказ о сложностях материнства, но и признание того, насколько важным для человека с особенностями развития остаётся принятие близких. Несмотря на школьную травлю, проблемы с общением и отсутствие поддержки со стороны мужчин актрисы, Тимофей получил образование и выбрал профессию, связанную с кино и телевидением.