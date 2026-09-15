Кошка, как известно, гуляет сама по себе. Но если вы хотите, чтобы вам каждый раз радовались так, как будто вы только что вернулись из командировки, предлагаем топ самых ориентированных на человека и ласковых пород кошек.

Рэгдолл

Эта порода наиболее распространена в США и Англии. Рэгдоллы — одни из самых мягких, ласковых и послушных питомцев. Название породы переводится как «тряпичная кукла».

Порода возникла от скрещивания бирманских и ангорских кошек. Рэгдоллы по своей природе не способны причинить вред хозяину. У них низкий мышечный тонус и болевой порог, что позволяет им полностью расслабляться в руках хозяина и позволять себя гладить.

Однако это может стать недостатком. Крупный и неповоротливый рэгдолл не умеет за себя постоять, поэтому не рекомендуется выпускать его одного на улицу. Также, если вы заведете такого питомца, не забывайте уделять ему внимание, так как рэгдоллы страдают от недостатка ласки и общения.

Русская голубая

Эта порода отличается интеллигентностью, умом и самостоятельностью, но при этом ориентирована на своих хозяев. Русские голубые — очень красивые кошки с серо-голубой шерстью, которую приятно гладить.

Обычно это спокойные и невозмутимые животные. Даже если ребенок будет таскать котика в руках, он просто смирится с этим. Когти они не выпускают и не царапаются, максимум, что может сделать русская голубая — найти укрытие и прятаться до ночи.

Тем не менее, эти коты способны дать отпор, если потребуется. Русская голубая считается отличным охотником и хорошо ловит крыс и мышей.

Британская короткошерстная

Эта порода также отличается самостоятельностью. Британцы комфортно чувствуют себя в отсутствие хозяев и всегда найдут, чем заняться. Но когда вы вернетесь, питомец с радостью подбежит к вам, чтобы выразить свои чувства.

Британская короткошерстная — сдержанная порода, и слишком много внимания им не нужно. Постоянное тисканье и нарушение личных границ им не нравится, поэтому лучше не заводить такую породу, если в доме много детей.

Короткошерстный экзот

Эти милые кошки с приплюснутыми носами завоевали популярность благодаря своей дружелюбности и игривости. Экзоты хорошо ладят с детьми и охотно участвуют в играх.

Экзоты всегда рады общению. Если у вас найдется минутка для нежности, кот сразу же окажется у вас на руках. Однако они нуждаются в постоянном присутствии человека и могут заболеть от одиночества.

Сибирская кошка

Сибирская кошка не страдает от отсутствия хозяев, у нее всегда найдется множество своих дел. Сибиряки — настоящие эмпаты, они чувствуют эмоции своих хозяев и могут поддержать в трудную минуту.

Эта порода хорошо ладит с детьми, игрива и доброжелательна даже с незнакомцами. Однако сибиряки не любят ограничений свободы и могут дать отпор, если почувствуют угрозу.

Бурманская кошка

Бурманская кошка не намерена пользоваться своими когтями и зубами. Эта порода отличается взаимностью в любви, они ласковые и привязчивые, дружелюбны к гостям.

Будьте готовы к тому, что бурманец будет стремиться разделить с вами все, даже постель. Они хорошо ладят с другими питомцами и не обидят даже маленьких детей.

Невская маскарадная

Невская маскарадная — сдержанная и ненавязчивая кошка. Она хорошо вписывается в дом с маленькими детьми и спокойно переносит детскую любовь.

Эти кошки преданы и внимательны. Если у вас плохое настроение, питомец сразу это почувствует и постарается вас развеселить. Не зря говорят, что коты — это лучшие антидепрессанты в мире.

Наталья Ожогина.