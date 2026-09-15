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Мятный чай перед сном: помогает ли он быстрее уснуть 1 330

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мятный чай

Чашка мятного чая может стать приятной частью вечернего ритуала, однако считать этот напиток доказанным средством от бессонницы нельзя. Большинство исследований посвящено не чаю, а мятному маслу, экстрактам или ароматерапии, поэтому переносить их результаты непосредственно на напиток следует с осторожностью.

Может помочь расслабиться

Мятный чай не обладает выраженным снотворным действием. Тем не менее тёплый напиток без кофеина может успокаивать и помогать настроиться на отдых — особенно если чаепитие становится привычным вечерним ритуалом.

При этом мята не всегда вызывает сонливость. В одном исследовании употребление 200 мл мятного чая, напротив, повышало внимание и некоторые показатели когнитивной деятельности у здоровых взрослых.

Влияние на качество сна не доказано

Отдельные исследования показали улучшение сна у пациентов, вдыхавших аромат мятного масла. Однако ароматерапия и употребление заваренных листьев — разные способы воздействия. Надёжных данных о том, что именно мятный чай сокращает время засыпания или делает сон глубже, пока недостаточно.

Может уменьшить дискомфорт в животе

Мята способна расслаблять гладкую мускулатуру пищеварительного тракта. Поэтому некоторым людям напиток помогает уменьшить ощущение тяжести, спазмы или вздутие, которые мешают спокойно уснуть.

Но основные клинические данные вновь относятся преимущественно к капсулам с мятным маслом, а не к чаю. Кроме того, мята может расслаблять нижний пищеводный сфинктер и у некоторых людей усиливать изжогу.

Ощущение свободного дыхания может быть обманчивым

Ментол создаёт ощущение прохлады и более свободного прохождения воздуха через нос. Однако исследования показывают, что он не обязательно уменьшает реальное сопротивление дыхательных путей. Поэтому мятный чай нельзя считать средством лечения насморка, аллергии или заложенности носа.

Кому следует соблюдать осторожность

В умеренных количествах мятный чай обычно хорошо переносится здоровыми взрослыми. Отказаться от него или предварительно посоветоваться с врачом стоит при аллергии на мяту, выраженном гастроэзофагеальном рефлюксе, беременности, грудном вскармливании, заболеваниях печени и почек, а также при регулярном приёме лекарств.

Не следует путать чай с концентрированным эфирным маслом: это разные продукты, отличающиеся по дозировке и возможным побочным эффектам. При приёме внутрь мятное масло может вызывать изжогу, тошноту и боль в животе.

Большая чашка любого напитка непосредственно перед сном способна привести к ночному пробуждению ради посещения туалета. Поэтому чай разумнее пить заранее и в небольшом количестве.

Мятный чай может помочь расслабиться благодаря отсутствию кофеина, теплу и приятному аромату. Но доказательств того, что он самостоятельно лечит бессонницу, улучшает дыхание или заметно повышает качество сна, пока нет.

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#аллергия #сон #мята #бессонница #кофеин #насморк #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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