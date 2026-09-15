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Мировые звезды барберинга едут в Ригу: объявлена программа Baltic Barber Expo 2026 1 117

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Объявлена программа Baltic Barber Expo 2026

В воскресенье, 27 сентября, Рига вновь станет местом встречи международных профессионалов барберинга и бьюти-индустрии – в столице в третий раз пройдет ежегодная выставка «Baltic Barber Expo 2026». На площадке «Hanzas Perons» соберутся известные мастера и признанные легенды мирового барберинга. Среди звездных участников: Андреа Магри (Италия), Набил Бону (Испания), Андрей Балу (Болгария), Дункан Бейли (Нидерланды), Чарли Венн (Великобритания) и другие именитые представители индустрии.

«Всего за два года «Baltic Barber Expo» занял заметное место на карте европейских событий барбер-индустрии, объединив ведущих мастеров, экспертов и профессиональные бренды со всего мира. Сегодня BBE – это не только масштабная международная площадка, но и пространство для обмена опытом, профессионального общения и развития индустрии. Мы стремимся развивать BBE и создавать в Европе место, где встречаются лучшие представители профессионального сообщества», – комментирует основатель BBE Эдгар Розенвальд.

В воскресенье, 27 сентября, с 10:00 до 20:00 гостей «Baltic Barber Expo» ждет насыщенная программа, рассчитанная на профессионалов и всех, кто интересуется современной культурой барберинга. В течение дня пройдут эксклюзивные мастер-классы от ведущих мировых экспертов, международный чемпионат барберов, а также масштабная выставочная зона, где известные бренды представят инновационные инструменты, косметику, оборудование и решения для профессионалов.

«Для меня большая честь стать частью «Baltic Barber Expo 2026» в Риге. Барберинг давно вышел за рамки просто профессии – это культура, творчество и постоянный обмен опытом между мастерами из разных стран. В рамках мероприятия я выступлю на большой сцене и с большим удовольствием поделюсь с аудиторией своими знаниями и практическим опытом. Такие мероприятия дают возможность не только показать свой подход и технику, но и вдохновляться идеями со всего мира», – рассказывает Набил Бону из Испании.

«Я особенно ценю возможность принять участие в мероприятии сразу в двух ролях: как международный барбер и член жюри конкурса на звание престижного титула «Лучший барбер 2026» по версии BBF. Международные конкурсы играют важную роль в развитии барбер-индустрии, поскольку позволяют профессионалам обмениваться опытом, вдохновлять друг друга и постоянно повышать уровень своего мастерства», – делится Чарли Венн из Великобритании.

У посетителей «Baltic Barber Expo 2026» будет возможность лично встретиться и пообщаться с признанными мастерами индустрии, обменяться опытом и погрузиться в атмосферу одного из крупнейших профессиональных событий региона. BBE объединит на одной площадке мировых экспертов, ведущие бренды и тысячи представителей барбер-сообщества со всего мира.

«Уже третий год подряд я принимаю участие в BBE, и каждый раз – это фантастический и незабываемый опыт! Из года в год заметно растет уровень участников на звание лучшего барбера, – и это, в том числе, большая заслуга «Baltic Barber Expo», где представители индустрии могут получить неоценимый международный опыт и знания», – дополняет Андрей Балу из Болгарии.

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#выставка #культура #мода советы стиль
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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