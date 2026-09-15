Жирная морская рыба снабжает организм белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами D и B12, селеном и другими ценными веществами. Эксперт Verywell Health перечислил шесть видов рыбы, которые можно включить в рацион для поддержания здоровья сердца.

Лосось

Лосось богат белком и омега-3 жирными кислотами, а также содержит витамины D и B12 и селен. Кроме того, эта рыба отличается сравнительно низким содержанием ртути.

Сельдь

Сельдь считается одним из наиболее доступных источников омега-3. Однако солёная, маринованная и копчёная рыба может содержать слишком много натрия, избыток которого способствует повышению артериального давления. Поэтому предпочтительнее свежая или замороженная сельдь.

Сардины

В сардинах содержатся омега-3, железо, селен, витамин D и кальций. Последнего особенно много в консервах, если рыбу употребляют вместе с мягкими костями. При покупке следует выбирать продукт с небольшим количеством соли — в воде или оливковом масле.

Атлантическая и тихоокеанская скумбрия

Эти виды скумбрии богаты полезными жирами, белком и железом и относятся к рыбе с низким содержанием ртути. Однако королевская скумбрия — другой вид: в ней накапливается много метилртути, поэтому американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует её избегать, особенно детям, беременным и кормящим женщинам. ([fda.gov][1])

Форель

Форель содержит омега-3, селен, витамины B12 и D. Она также относится к рыбе с относительно низким уровнем ртути и подходит для регулярного рациона.

Анчоусы

Небольшие анчоусы богаты белком, омега-3, кальцием, железом и селеном. Главный недостаток консервированного продукта — большое количество соли. Снизить её содержание можно, промыв рыбу водой, либо выбрав свежие варианты.

Польза зависит и от способа приготовления. Рыбу лучше запекать, готовить на гриле или на пару: жарка в панировке добавляет лишние калории, соль и насыщенные жиры.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать две порции рыбы в неделю, отдавая предпочтение жирным видам. Однако рыба поддерживает здоровье сердца только как часть сбалансированного рациона и не заменяет назначенное врачом лечение.