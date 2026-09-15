Некоторые популярные комнатные растения, которые годами украшают наши подоконники, на самом деле лучше держать подальше от жилых помещений, особенно от мест, где вы спите.

Одним из распространенных последствий соседства с такими растениями являются аллергии. Однако есть и более серьезные риски. Некоторые растения могут вызвать отравление, вплоть до комы.

Коварными обитателями человеческих жилищ являются кактусы. Даже небольшие тропические растения с мясистыми стеблями и колючками содержат в своем соке более 120 алкалоидов, многие из которых негативно влияют на нервную систему.

Алкалоиды особенно опасны для домашних животных. Это может проявляться в их чрезмерной активности и сопровождаться судорогами и галлюцинациями.

Специалисты также предостерегают от букетов с ароматными цветами, такими как ландыши, черемуха, сирень и лилии. Они могут вызывать головную боль, а в некоторых случаях и наркотическое опьянение.

По словам директора Ботанического сада-института ДВО, главный источник запаха сирени - сирингин - может превращаться в синильную кислоту, что при высоких концентрациях в воздухе приводит к отравлению.

Также стоит остерегаться представителей семейства пасленовых. Плоды, листья и стебли паслена ложноперечного, который часто используется в интерьере, содержат яд соланин, вызывающий острое отравление.

Небезопасны и популярные домашние фикусы и пуансеттии из рода молочаев, так как в их соке также присутствуют алкалоиды.

Замыкает список известная диффенбахия, представительница семейства ароидных. Ее опасность заключается в алкалоидах, цианистых соединениях и оксалате кальция, который содержится в листьях, цветках и корнях. При попадании на слизистую это вещество может вызвать сильный отек, и в таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.