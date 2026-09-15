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Пять самых вредных комнатных растений 0 337

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Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять самых вредных комнатных растений

Некоторые популярные комнатные растения, которые годами украшают наши подоконники, на самом деле лучше держать подальше от жилых помещений, особенно от мест, где вы спите.

 

Одним из распространенных последствий соседства с такими растениями являются аллергии. Однако есть и более серьезные риски. Некоторые растения могут вызвать отравление, вплоть до комы.

Коварными обитателями человеческих жилищ являются кактусы. Даже небольшие тропические растения с мясистыми стеблями и колючками содержат в своем соке более 120 алкалоидов, многие из которых негативно влияют на нервную систему.

Алкалоиды особенно опасны для домашних животных. Это может проявляться в их чрезмерной активности и сопровождаться судорогами и галлюцинациями.

Специалисты также предостерегают от букетов с ароматными цветами, такими как ландыши, черемуха, сирень и лилии. Они могут вызывать головную боль, а в некоторых случаях и наркотическое опьянение.

По словам директора Ботанического сада-института ДВО, главный источник запаха сирени - сирингин - может превращаться в синильную кислоту, что при высоких концентрациях в воздухе приводит к отравлению.

Также стоит остерегаться представителей семейства пасленовых. Плоды, листья и стебли паслена ложноперечного, который часто используется в интерьере, содержат яд соланин, вызывающий острое отравление.

Небезопасны и популярные домашние фикусы и пуансеттии из рода молочаев, так как в их соке также присутствуют алкалоиды.

Замыкает список известная диффенбахия, представительница семейства ароидных. Ее опасность заключается в алкалоидах, цианистых соединениях и оксалате кальция, который содержится в листьях, цветках и корнях. При попадании на слизистую это вещество может вызвать сильный отек, и в таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

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