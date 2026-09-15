Кожица персика съедобна и содержит пищевые волокна и растительные антиоксиданты. Поэтому здоровому человеку обычно нет необходимости очищать фрукт — достаточно хорошо вымыть его перед употреблением. Однако в некоторых случаях персик без кожуры может переноситься лучше.

Чем полезна кожица

Персики содержат витамин C, калий, витамин Е, каротиноиды и другие питательные вещества. Часть клетчатки и биологически активных соединений сосредоточена в кожице и непосредственно под ней, поэтому очищенный фрукт может быть немного менее питательным.

Пищевые волокна поддерживают нормальную работу кишечника и помогают дольше сохранять чувство сытости. Растворимая клетчатка замедляет пищеварение, а нерастворимая способствует продвижению содержимого по кишечнику.

При этом один персик не обеспечивает суточную потребность в клетчатке. Для этого в рационе должны присутствовать разные фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.

Что делать с остатками пестицидов

На поверхности фруктов могут находиться земля, микроорганизмы и остаточные количества средств защиты растений. Это не означает, что кожуру обязательно нужно снимать, но персик необходимо тщательно вымыть.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует промывать фрукты под проточной водой и осторожно тереть их пальцами. Использовать мыло, средство для мытья посуды или специальные моющие составы не следует: они не предназначены для употребления внутрь.

Мыть персики лучше непосредственно перед едой или приготовлением. Лишняя влага при длительном хранении может ускорить порчу.

Когда кожуру лучше снять

Отказаться от кожицы можно, если её ворсистая поверхность вызывает неприятные ощущения во рту или раздражает пищеварительную систему. Очищенные персики иногда легче переносятся людьми с чувствительным кишечником, однако всё зависит от индивидуальной реакции.

При аллергии на персики снятие кожуры не гарантирует безопасности: вызывающие реакцию белки могут содержаться и в мякоти. Если после употребления появляются зуд во рту, отёк губ или языка, крапивница либо затруднение дыхания, фрукт следует исключить и обратиться за медицинской помощью.

Как правильно вымыть персик

Перед обработкой фруктов нужно вымыть руки. Затем персик следует подержать под прохладной проточной водой, аккуратно потереть поверхность пальцами и высушить чистым бумажным или тканевым полотенцем. Университет Массачусетса также рекомендует мыть персики осторожным трением под прохладной водой.

Персик с кожурой немного богаче клетчаткой и растительными соединениями, однако принципиальной разницы для здоровья один очищенный фрукт не создаст. Главное — разнообразный рацион, тщательное мытьё и отсутствие индивидуальной непереносимости.