На прошедшей неделе, в рамках крупнейшей гастрономической выставки «Riga Food 2026», состоялись главные профессиональные кулинарные конкурсы года. Среди них — «Zero Waste Challenge», «Повар года Латвии 2026», «Поварёнок года Латвии 2026», «Ресторанный кондитер года Латвии 2026» и «Молодой кондитер года Латвии 2026». Организатором профессиональных конкурсов выступает общество «Pavāru klubs».

В этом году конкурс «Повар года Латвии 2026» имеет особое значение: исполняется 20 лет «Золотой поварешке Reaton» — второму названию конкурса, которое он получил благодаря своему многолетнему генеральному спонсору Reaton Food.

«Мы гордимся тем, что уже 20 лет поддерживаем конкурс «Повар года Латвии 2026» и вместе с ним вносим вклад в развитие профессиональной гастрономии и ресторанной культуры Латвии. За эти годы конкурс объединил множество талантливых поваров, став для них возможностью проявить себя, получить новый опыт и профессионально расти», — отмечают представители Reaton Food.

По итогам конкурса титул «Повар года Латвии 2026» завоевал Динарс Звидриньш из ресторана «Entresol», который также стал обладателем «Золотой поварёшки Reaton». Титул «Поварёнок года Латвии 2026» получил Рихардс Эллиньш также из ресторана «Entresol», которому была вручена «Деревянная поварешка Reaton». Второе место занял Петерис Силарайс — педагог Вентспилсского техникума», а третье — Райвис Смирновс из ресторана «Mimosa». «За этой победой стоит большая работа и много вложенных усилий. Особенно приятно, что мне удалось завоевать титул «Повар года Латвии 2026» уже в четвертый раз. Для меня это прежде всего результат постоянной работы, развития и желания каждый раз становиться лучше», — комментирует Динарс Звидриньш.

Титул «Ресторанный кондитер года Латвии 2026» также отправился в ресторан «Entresol»: победительницей конкурса стала Кристине Строде. Вместе с главным профессиональным титулом Кристине получила «Золотую чашечку Lavazza». Титул «Молодой кондитер года Латвии 2026» получила Лорета Троне, которая учится в колледже «Hotel School». Второе место заняла Элиза Гладишева из кондитерской «Mulberry», а третье — основательница пекарни-кондитерской «Ugly Cake» Велга Копце.

«Я очень рада этой победе и хочу продолжать развиваться и совершенствовать своё мастерство. И особенно значимо, что главный приз как раз дает такую возможность: меня ждет обучение во Франции в школе Valrhona, одного из ведущих мировых производителей шоколада», — отмечает «Ресторанный кондитер года Латвии 2026» Кристине Строде.

Представители «Pavāru klubs» благодарят всех участников, членов жюри и спонсоров за вклад и поддержку, благодаря которым профессиональные конкурсы проводятся и развиваются на протяжении многих лет.