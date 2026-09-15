Покраснение, зуд, необычная пигментация или высыпания чаще объясняются аллергией, раздражением либо дерматологическим заболеванием. Однако иногда изменения кожи сопровождают нарушения в работе внутренних органов. Определить причину только по внешнему виду невозможно — для этого необходим осмотр врача и обследование.

Изменение цвета кожи

Выраженная бледность может наблюдаться при анемии, нарушениях функции почек или щитовидной железы. Однако она также бывает индивидуальной особенностью или следствием усталости и холода.

Жёлтый оттенок кожи и белков глаз возникает при повышении уровня билирубина и может быть связан с заболеваниями печени, желчных путей, крови или поджелудочной железы.

Синюшность губ, языка или лица указывает на недостаточное насыщение крови кислородом. Если она появилась внезапно и сопровождается одышкой, болью в груди, головокружением или спутанностью сознания, требуется экстренная медицинская помощь.

Необычное потемнение кожи иногда встречается при заболеваниях надпочечников или накоплении железа в организме. Но поставить такой диагноз по одной пигментации нельзя.

Зуд и пузырьки

Симметричная сыпь с сильным зудом и мелкими пузырьками на локтях, коленях, ягодицах или волосистой части головы может оказаться герпетиформным дерматитом — кожным проявлением целиакии. Он обнаруживается примерно у 10% людей с этим заболеванием. Диагноз подтверждают анализами и биопсией кожи.

Самостоятельно переходить на безглютеновую диету до обследования не рекомендуется: изменение питания может повлиять на результаты диагностики.

Зуд без заметной сыпи имеет множество причин — от сухости кожи и аллергии до нарушений работы печени, почек или щитовидной железы. Поводом для обследования служит длительный либо усиливающийся зуд.

Возможные признаки заболеваний кишечника

Болезнь Крона и язвенный колит иногда сопровождаются болезненными подкожными узлами, язвами во рту и другими воспалительными изменениями кожи. Однако похожие проявления возникают при инфекциях, сосудистых и аутоиммунных заболеваниях.

Болезненные красные узлы в подкожной клетчатке в редких случаях могут сопровождать тяжёлое воспаление поджелудочной железы. Обычно при этом присутствуют и другие симптомы, включая сильную боль в животе и ухудшение общего состояния.

Что кожа может сообщить о сердце

Небольшие болезненные узелки на пальцах, безболезненные красные пятна на ладонях и подошвах, а также точечные кровоизлияния иногда встречаются при инфекционном эндокардите. Но эти признаки редки и сами по себе не подтверждают заболевание. В одном исследовании кожные проявления обнаружили менее чем у 12% пациентов с эндокардитом.

Опасным сочетанием считаются подобные высыпания с высокой температурой, ознобом, слабостью, одышкой или болью в груди. В таком случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Изменения ногтей и болезни почек

При хронической болезни почек иногда изменяется окраска ногтей: их нижняя часть становится светлой, а верхняя — розовой или коричневатой. Но подобный внешний вид встречается и по другим причинам, поэтому оценивать его должен врач.

Зуд при заболеваниях почек обычно бывает распространённым и продолжительным. Он не означает, что у человека обязательно нарушена функция почек, однако может стать поводом для анализов, если сопровождается отёками, слабостью или изменением мочеиспускания.

Редкие признаки опухолей

Плотный узел в области пупка в редких случаях оказывается метастазом опухоли органов брюшной полости или малого таза. Любое новое образование в этой зоне необходимо показать врачу, хотя гораздо чаще его причиной становятся грыжа, киста, воспаление или доброкачественная опухоль.

Потемнение и утолщение кожи в складках обычно связано не с раком, а с инсулинорезистентностью, ожирением или гормональными нарушениями. Внезапное появление и быстрое распространение таких изменений у взрослого человека иногда требует исключения злокачественного процесса.

Существуют и другие редкие паранеопластические дерматозы: мигрирующие кольцевидные высыпания или выраженное шелушение кистей и стоп. Они не позволяют определить опухоль самостоятельно и нуждаются в оценке дерматолога.

Обратиться к врачу следует, если пятно или сыпь быстро растёт, меняет цвет и форму, кровоточит, не заживает, сопровождается сильным зудом, болью, температурой, похудением или ухудшением самочувствия. Большинство кожных изменений не связано с раком или тяжёлыми заболеваниями внутренних органов, но стойкие и необычные симптомы лучше не оставлять без внимания.