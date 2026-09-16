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14 предметов быта, на которых скапливаются бактерии 0 189

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 14 предметов быта, на которых скапливаются бактерии

С приходом коронавируса мы стали чаще мыть руки и использовать антибактериальные средства. Однако некоторые вещи, которые мы используем ежедневно, остаются без внимания, а на них скапливаются миллионы бактерий, которые могут быть опасны.

 

В нашем мире обитает огромное количество бактерий, и многие из них находятся на предметах, которые мы используем постоянно.

Мы собрали список самых загрязненных микробами вещей.

1.Простыни

Что делать: Стирайте простыни не реже одного раза в неделю в горячей воде.

2.Подушки

На подушках скапливаются микробы, и до 10 процентов их веса могут составлять пылевые клещи.

Что делать: Регулярно чистите подушки или покупайте новые.

3.Зубные щетки

На зубных щетках остаются бактерии изо рта, которые размножаются на открытом воздухе.

Что делать: Ополаскивайте зубную щетку до и после использования, храните в сухом месте и меняйте каждые три месяца или после болезни.

pixabay - https://pixabay.com

 

Косметика

Косметические средства могут накапливать бактерии, особенно если они неправильно хранятся.

Что делать: Меняйте косметику по истечении срока годности.

5.Дверные ручки

pixabay - https://pixabay.com

 

Дверные ручки касаются многих рук.

Что делать: В общественных местах открывайте двери с помощью рукава, а дома протирайте ручки антимикробными средствами.

6.Выключатели

На выключателях скапливаются микробы от частого использования.

Что делать: Протирайте выключатели антибактериальной салфеткой раз в неделю.

7.Ручки холодильника

Ручки холодильника могут быть заражены бактериями от продуктов.

Что делать: Протирайте ручки холодильника раз в неделю.

8.Кухонные губки

Кухонные губки могут переносить бактерии с одной посуды на другую.

Что делать: Разогревайте губки в микроволновке в течение 60 секунд перед использованием и меняйте их чаще.

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9.Солонка и перечница

Солонки и перечницы часто не моются, хотя на них скапливаются бактерии.

Что делать: Протирайте их чаще.

10.Тележки с продуктами

Тележки могут быть заражены кишечной палочкой от сырых продуктов.

Что делать: Протирайте ручки антибактериальной салфеткой и упаковывайте сырые продукты в пакеты.

11.Смартфоны

Смартфоны могут быть источником бактерий, так как они часто контактируют с руками и лицом.

Что делать: Протирайте телефон антибактериальными салфетками перед сном.

pixabay - https://pixabay.com

 

12.Клавиатура

Клавиатуры могут накапливать микробы от рук.

Что делать: Протирайте клавиатуру и не забывайте очищать пространство между клавишами.

13.Парковочные счетчики

Парковочные счетчики подвергаются воздействию многих рук.

Что делать: Если возможно, используйте приложение для оплаты.

14Деньги

Купюры и мелочь часто переходят из рук в руки, что делает их грязными.

Что делать: По возможности расплачивайтесь картой.

Избежать контакта с микробами полностью невозможно, но одним из лучших способов предотвратить заболевания является мытье рук с мылом и проточной водой. Если нет возможности вымыть руки, используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе с содержанием не менее 60 процентов спирта.

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