С приходом коронавируса мы стали чаще мыть руки и использовать антибактериальные средства. Однако некоторые вещи, которые мы используем ежедневно, остаются без внимания, а на них скапливаются миллионы бактерий, которые могут быть опасны.
В нашем мире обитает огромное количество бактерий, и многие из них находятся на предметах, которые мы используем постоянно.
Мы собрали список самых загрязненных микробами вещей.
1.Простыни
Что делать: Стирайте простыни не реже одного раза в неделю в горячей воде.
2.Подушки
На подушках скапливаются микробы, и до 10 процентов их веса могут составлять пылевые клещи.
Что делать: Регулярно чистите подушки или покупайте новые.
3.Зубные щетки
На зубных щетках остаются бактерии изо рта, которые размножаются на открытом воздухе.
Что делать: Ополаскивайте зубную щетку до и после использования, храните в сухом месте и меняйте каждые три месяца или после болезни.
Косметика
Косметические средства могут накапливать бактерии, особенно если они неправильно хранятся.
Что делать: Меняйте косметику по истечении срока годности.
5.Дверные ручки
Дверные ручки касаются многих рук.
Что делать: В общественных местах открывайте двери с помощью рукава, а дома протирайте ручки антимикробными средствами.
6.Выключатели
На выключателях скапливаются микробы от частого использования.
Что делать: Протирайте выключатели антибактериальной салфеткой раз в неделю.
7.Ручки холодильника
Ручки холодильника могут быть заражены бактериями от продуктов.
Что делать: Протирайте ручки холодильника раз в неделю.
8.Кухонные губки
Кухонные губки могут переносить бактерии с одной посуды на другую.
Что делать: Разогревайте губки в микроволновке в течение 60 секунд перед использованием и меняйте их чаще.
9.Солонка и перечница
Солонки и перечницы часто не моются, хотя на них скапливаются бактерии.
Что делать: Протирайте их чаще.
10.Тележки с продуктами
Тележки могут быть заражены кишечной палочкой от сырых продуктов.
Что делать: Протирайте ручки антибактериальной салфеткой и упаковывайте сырые продукты в пакеты.
11.Смартфоны
Смартфоны могут быть источником бактерий, так как они часто контактируют с руками и лицом.
Что делать: Протирайте телефон антибактериальными салфетками перед сном.
12.Клавиатура
Клавиатуры могут накапливать микробы от рук.
Что делать: Протирайте клавиатуру и не забывайте очищать пространство между клавишами.
13.Парковочные счетчики
Парковочные счетчики подвергаются воздействию многих рук.
Что делать: Если возможно, используйте приложение для оплаты.
14Деньги
Купюры и мелочь часто переходят из рук в руки, что делает их грязными.
Что делать: По возможности расплачивайтесь картой.
Избежать контакта с микробами полностью невозможно, но одним из лучших способов предотвратить заболевания является мытье рук с мылом и проточной водой. Если нет возможности вымыть руки, используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе с содержанием не менее 60 процентов спирта.
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