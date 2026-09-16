На старейшем кладбище Нового Орлеана возвышается необычная белая пирамида высотой около трёх метров. Это будущая гробница Николаса Кейджа, которую актёр подготовил для себя ещё много лет назад.

Как сообщает Radar Online, сооружение могло стоить от 20 до 61 тысячи долларов. В некоторых публикациях эта сумма была ошибочно увеличена в тысячу раз — до 20–60 миллионов долларов.

Пирамидальный склеп расположен на историческом кладбище Сент-Луис № 1. Кейдж приобрёл там два соседних участка в 2010 году, а не во время поездки в Новый Орлеан десять лет спустя. На одном из них и построили будущую усыпальницу актёра.

На фасаде пирамиды выгравирована латинская фраза Omnia Ab Uno, которую можно перевести как «Всё из единого» или «Всё от одного». Сам Кейдж подробно не объяснял ни смысл надписи, ни причины выбора необычной формы.

Почему уроженец Калифорнии решил быть похороненным именно в Луизиане, достоверно не установлено. Однако актёра давно связывают с Новым Орлеаном: прежде он владел недвижимостью в городе и неоднократно говорил о своей особой привязанности к этому месту.

Необычный склеп уже стал одной из достопримечательностей кладбища и включён в маршруты официальных экскурсий. Таким образом, речь идёт не о новом экстравагантном приобретении Кейджа, а о гробнице, построенной ещё в 2010 году и вновь оказавшейся в центре внимания СМИ.