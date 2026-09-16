Куркума, имбирь, чеснок и другие привычные приправы содержат растительные соединения с антиоксидантными и потенциально противовоспалительными свойствами. Однако специи не лечат хронические заболевания и не заменяют назначенные врачом препараты.

О десяти приправах, которые стоит включить в рацион, рассказало издание Health. Авторы подчёркивают, что большинство выраженных эффектов изучалось при использовании концентрированных добавок, а не обычных кулинарных порций.

Воспаление — нормальная защитная реакция организма на инфекцию или травму. Проблемы возникают, когда оно становится хроническим: продолжительный воспалительный процесс связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и некоторыми другими нарушениями.

Куркума

Главное активное соединение куркумы — куркумин. Он обладает антиоксидантными свойствами, а исследования добавок с куркумином выявляли снижение некоторых воспалительных маркеров, включая С-реактивный белок.

Чёрный перец повышает усвоение куркумина, но одновременно способен влиять на метаболизм лекарств. В качестве приправы куркуму можно добавлять в супы, рис, соусы и запечённые овощи.

Имбирь

Имбирь содержит гингеролы и шогаолы — соединения, которые изучаются из-за их влияния на воспалительные процессы. В некоторых исследованиях добавки с имбирём помогали уменьшить мышечную боль, скованность суставов и пищеварительный дискомфорт.

Свежий корень можно добавлять в чай, супы и блюда из овощей, а молотый имбирь — в выпечку и смеси специй.

Корица

В корице содержится коричный альдегид и другие антиоксидантные соединения. Исследования добавок указывают на возможное умеренное влияние на показатели воспаления и обмен глюкозы, однако результаты остаются неоднородными.

Корица хорошо сочетается с кашами, фруктами, йогуртом и кофе. Употреблять её в больших количествах не следует: распространённая корица кассия содержит кумарин, избыток которого способен повредить печень.

Чеснок

При измельчении чеснока образуются серосодержащие соединения, включая аллицин. Их изучают из-за возможного антиоксидантного, противовоспалительного и противомикробного действия.

Чеснок можно добавлять в супы, соусы, крупы и овощные блюда. Однако он не предотвращает и не лечит вирусные инфекции. Добавки с чесноком могут повышать риск кровотечений у людей, принимающих антикоагулянты.

Кайенский перец

Жгучий вкус кайенскому перцу придаёт капсаицин. Это соединение воздействует на рецепторы, участвующие в восприятии боли, и изучается из-за возможного влияния на воспалительные процессы.

В лечебных целях капсаицин чаще применяют наружно в составе кремов и пластырей. В еду острый перец следует добавлять понемногу, особенно при склонности к изжоге или раздражению желудка.

Чёрный перец

Чёрный перец содержит пиперин — вещество, способное повышать усвоение некоторых соединений, включая куркумин. Лабораторные и небольшие клинические исследования указывают на его потенциальные противовоспалительные свойства, но убедительных данных о лечебном эффекте обычных порций перца пока недостаточно.

Пиперин также может изменять усвоение и действие лекарств, поэтому концентрированные добавки требуют осторожности.

Гвоздика

Главное активное соединение гвоздики — эвгенол. Оно обладает антиоксидантными свойствами и исследуется из-за возможного противомикробного и обезболивающего действия.

Небольшое количество молотой гвоздики можно добавлять в чай, каши, выпечку и фруктовые блюда. Концентрированное гвоздичное масло нельзя принимать внутрь без медицинских рекомендаций: в больших дозах оно токсично.

Розмарин

Розмарин содержит розмариновую и карнозиновую кислоты — соединения с антиоксидантными свойствами. Большая часть данных об их противовоспалительном действии получена в лабораторных исследованиях и опытах на животных.

Свежий или сушёный розмарин подходит к картофелю, птице, мясу и запечённым овощам.

Шафран

В шафране присутствуют кроцин и сафранал. Эти вещества изучаются из-за возможного влияния на окислительный стресс, воспалительные маркеры и настроение.

Для блюд достаточно нескольких нитей шафрана. Высокие дозы небезопасны, особенно во время беременности, поэтому использовать концентрированные добавки без согласования с врачом не стоит.

Кардамон

Кардамон содержит эфирные масла и другие растительные соединения с антиоксидантными свойствами. В отдельных исследованиях приём около трёх граммов кардамона в день связывали со снижением некоторых воспалительных маркеров у людей с преддиабетом или диабетом второго типа.

Однако число таких исследований невелико. В кулинарии кардамон можно использовать в кашах, выпечке, рисе, карри и горячих напитках.

Как правильно добавлять специи в рацион

Приправы лучше использовать как часть разнообразного питания: добавлять их в овощи, крупы, супы и другие блюда вместо чрезмерного количества соли или сахара. При этом щепотка специи и концентрированная капсула — не одно и то же.

Добавки с куркумином, корицей, чесноком, шафраном и другими растительными экстрактами могут взаимодействовать с лекарствами. Особая осторожность необходима людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, беременным, а также тем, кто принимает антикоагулянты, сахароснижающие или другие рецептурные препараты.

Специи делают рацион разнообразнее и позволяют получать больше растительных соединений, но не являются самостоятельным средством борьбы с хроническим воспалением. Наибольшее значение имеют питание в целом, физическая активность, сон, отказ от курения и лечение заболеваний, поддерживающих воспалительный процесс.