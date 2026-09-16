Срок хранения сырого мяса зависит от его вида и упаковки. Целая курица может сохранять качество около года, тогда как бекон и колбасные изделия желательно использовать в течение одного-двух месяцев.

При постоянной температуре −18 °C и ниже замороженные продукты могут оставаться безопасными неопределённо долго. Однако рекомендуемые сроки ограничены не случайно: со временем мясо теряет влагу, меняет структуру и приобретает посторонний привкус. Замораживание также не уничтожает все микроорганизмы — после размораживания они вновь могут стать активными.

Сколько хранить мясо

Согласно рекомендациям Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов США, оптимальные сроки хранения выглядят так:

стейки, отбивные и крупные куски сырого мяса — 4–12 месяцев;

мясной фарш — 3–4 месяца;

сырые колбасы и сосиски — 1–2 месяца;

бекон — около месяца;

целая курица или индейка — до 12 месяцев;

части птицы — до 9 месяцев;

потроха — 3–4 месяца;

дичь — 8–12 месяцев;

рыба — 3–8 месяцев;

моллюски и ракообразные — 3–12 месяцев.

Эти сроки относятся прежде всего к сохранению вкуса, сочности и нормальной текстуры, а не к моменту, когда продукт автоматически становится опасным.

Почему мясо портится даже в морозилке

Низкая температура останавливает размножение микробов, но не предотвращает постепенное окисление жиров. Особенно быстро качество снижается, если упаковка пропускает воздух.

На поверхности могут появиться сухие сероватые или коричневые участки — так называемый морозный ожог. Сам по себе он не делает мясо опасным, но продукт становится сухим, жёстким и менее вкусным. Сильно повреждённые участки можно срезать.

Как правильно замораживать

Мясо следует отправлять в морозильную камеру свежим, не дожидаясь окончания срока годности. Заводскую упаковку желательно дополнительно обернуть плёнкой или фольгой либо поместить в предназначенный для замораживания пакет, предварительно удалив из него воздух.

На упаковке стоит указать дату заморозки. Продукты с более ранней датой лучше размещать ближе, чтобы использовать их первыми. Температуру в камере необходимо поддерживать на уровне −18 °C или ниже.

Безопасно размораживать мясо в холодильнике, холодной воде или микроволновой печи. Оставлять его на кухонном столе не рекомендуется. После размораживания в воде или микроволновке продукт нужно приготовить сразу.

Главное правило простое: глубокая заморозка надолго защищает мясо от микробной порчи, но не сохраняет его качество бесконечно. Чем лучше упаковка и стабильнее температура, тем дольше продукт останется сочным и вкусным.