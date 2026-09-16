Изучаем стильные варианты ношения шарфа и смотрим, с чем их можно сочетать.

Крупная вязка

Гигантские аксессуары по-прежнему популярны у дизайнеров. Это касается не только oversize-пальто или «мужских» свитеров, но и шарфов. Шарф должен быть теплым, поэтому стоит обратить внимание на модели с крупной вязкой.

Такие аксессуары лучше всего смотрятся с лаконичной одеждой в футуристическом стиле — асимметричными пальто, объемными пуховиками и куртками с металлическим блеском.

Дутый шарф

Это интересный и необычный аналог привычного «бабушкиного» шарфа. По сути, это тот же пуховик, но в миниатюре. С дутой курткой такая модель будет выглядеть странно, а вот с прямым пальто «с мужского плеча» или короткой дубленкой из овчины — идеально. Попробуйте сочетать несочетаемое: контрастные комбинации всегда выглядят эффектно и стильно.

Классический длинный шарф-палантин

Эта модель, проверенная временем и модными сезонами, никогда не выйдет из моды. На сегодняшний день актуальный способ носить такой шарф — просто повесить его на шею поверх пальто или куртки. Хотя он не согреет шею, выглядеть будет весьма смело и эффектно.

Тем не менее, в этом случае стоит позаботиться о здоровье и надеть теплую водолазку или свитер из толстой шерсти.