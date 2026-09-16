Мальчик с раннего возраста должен понимать, что такое уважение к женщинам.
В 21 веке женщины обладают гораздо большими правами в обществе, чем несколько десятилетий назад. Однако, несмотря на определённый прогресс, о равноправии говорить ещё рано. Это проявляется во многом: от более низких зарплат по сравнению с мужчинами на аналогичных должностях до проявлений неуважения со стороны представителей сильного пола.
Наши дети растут в этой среде и с малых лет впитывают такое отношение к женщинам. Почему же мы удивляемся, что гендерные стереотипы по-прежнему сильны, особенно в нашем обществе? Почему мы удивляемся, что логика по-прежнему делится на мужскую и женскую?
На протяжении веков мужчины считались кормильцами в семье и часто смотрели на своих жен свысока, иногда даже не осознавая этого.
Однако именно родители несут ответственность за формирование взглядов детей на мир. Они должны заботиться о том, чтобы сыновья уважали девочек.
Вот несколько правил воспитания мальчика, чтобы он с детства научился уважать женщин и сохранил эту привычку на всю жизнь.
Подавайте пример дома
Дети учатся на примерах, и важно показать им те ценности и поведение, которые вы хотите им привить. Поговорите с сыном о том, что женщина или мужчина не обязаны следовать гендерным ролям, навязанным обществом. Это вопрос выбора. Для мужчины не стыдно помочь по домашнему хозяйству — вымыть пол или приготовить обед.
Это поможет вашему сыну понять, что и мама, и папа несут одинаковую ответственность за ведение домашнего хозяйства независимо от пола.
Держите его в курсе текущих событий
Не обязательно рассказывать сыну все новости о происходящем в мире. Важно обсуждать громкие события, связанные с проявлением неуважения к женщинам.
Понимание разницы между хорошим и плохим поможет мальчику осознать, что нужно уважать женщин с раннего возраста.
Не навязывайте детям гендерные роли
Если у вас есть дети разного пола, не навязывайте им гендерные роли. Вовлекайте обоих детей в домашние дела в равной степени и поощряйте их заниматься тем, что они хотят, будь то спорт для мальчиков или девочек. Убедитесь, что они оба имеют равные возможности.
Заблокируйте доступ к СМИ с контентом, где высмеивают женщин
По мере взросления вашего сына он будет всё чаще читать различные новости. Убедитесь, что сайты, которые он посещает, не пропагандируют гендерное неравенство или неуважительное отношение к женщинам. Это касается и телешоу, и мультфильмов.
Встаньте на защиту женщины, когда кто-то ведет себя неуважительно
Как уже упоминалось, ваш сын постоянно учится, даже если вы думаете, что это не так. Поэтому подавайте пример не только дома, но и за его пределами.
Если вы находитесь с сыном и видите, что к женщине проявляют неуважение, защитите её.
Слушайте его и дайте возможность выразить свое мнение
Большинство мальчиков подросткового возраста часто поддаются мнению своих сверстников и не рискуют выражать свою точку зрения. Это может касаться и взглядов на роль женщины в обществе и в семье.
Предоставьте сыну возможность смело выражать своё мнение — ему должно быть комфортно делиться своими убеждениями, он должен ощущать вашу поддержку.
Современные родители часто сосредотачиваются на том, как сделать ребёнка успешным. При этом вечные ценности, такие как уважительное отношение к женщинам, зачастую отходят на второй план. Но когда вы смотрите на своего сына и мечтаете видеть его успешным бизнесменом, учёным или спортсменом, помните, что его отношение к женщинам будет влиять не только на его семью, но и на людей вокруг.
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