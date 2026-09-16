Раньше не было таких средств, как пенки и гели для умывания. Можно ли сейчас использовать обычное мыло для умывания и как это скажется на коже лица?

Кажется, что привычное гигиеническое средство, использовавшееся нашими мамами и бабушками, не может быть таким уж плохим. Однако один из первых советов звучит так: «Никогда не умывай лицо хозяйственным мылом!» Это связано с тем, что мыло может сильно нарушать липидный баланс кожи, вызывая её пересушивание и другие проблемы. Тем не менее, многие люди продолжают использовать мыло не только для стирки, но и в уходе за собой. Существует множество брендов, которые производят мыло специально для лица, что говорит о том, что правило «без мыла» может быть интерпретировано по-разному. Давайте рассмотрим плюсы и минусы умывания обычным мылом.

Положительные стороны:

Антибактериальный эффект. В условиях пандемии коронавируса рекомендуется чаще мыть руки с мылом, и это также относится к лицу.

В условиях пандемии коронавируса рекомендуется чаще мыть руки с мылом, и это также относится к лицу. Помощь в борьбе с прыщами. Мыло может подсушивать кожу, что делает его полезным для локального применения на воспалённых участках.

Мыло может подсушивать кожу, что делает его полезным для локального применения на воспалённых участках. Удаление ороговевших клеток. Сухие участки кожи, попадая в слабощелочную среду, легко отслаиваются.

Сухие участки кожи, попадая в слабощелочную среду, легко отслаиваются. Натуральный состав. В мыле нет отдушек и добавок, что снижает риск аллергических реакций.

В мыле нет отдушек и добавок, что снижает риск аллергических реакций. Содействие заживлению ран. Антибактериальные свойства мыла помогают ускорить процесс регенерации клеток.

Недостатки: