Раньше не было таких средств, как пенки и гели для умывания. Можно ли сейчас использовать обычное мыло для умывания и как это скажется на коже лица?
Кажется, что привычное гигиеническое средство, использовавшееся нашими мамами и бабушками, не может быть таким уж плохим. Однако один из первых советов звучит так: «Никогда не умывай лицо хозяйственным мылом!» Это связано с тем, что мыло может сильно нарушать липидный баланс кожи, вызывая её пересушивание и другие проблемы. Тем не менее, многие люди продолжают использовать мыло не только для стирки, но и в уходе за собой. Существует множество брендов, которые производят мыло специально для лица, что говорит о том, что правило «без мыла» может быть интерпретировано по-разному. Давайте рассмотрим плюсы и минусы умывания обычным мылом.
Положительные стороны:
- Антибактериальный эффект. В условиях пандемии коронавируса рекомендуется чаще мыть руки с мылом, и это также относится к лицу.
- Помощь в борьбе с прыщами. Мыло может подсушивать кожу, что делает его полезным для локального применения на воспалённых участках.
- Удаление ороговевших клеток. Сухие участки кожи, попадая в слабощелочную среду, легко отслаиваются.
- Натуральный состав. В мыле нет отдушек и добавок, что снижает риск аллергических реакций.
- Содействие заживлению ран. Антибактериальные свойства мыла помогают ускорить процесс регенерации клеток.
Недостатки:
- Уничтожение защитного жирового слоя. После умывания необходимо использовать увлажняющий крем, особенно людям с сухой кожей.
- Высокий уровень pH. Естественный pH кожи слегка кислый (4-5), в то время как у большинства мыл он составляет 9-10. Это может вызвать раздражение и обезвоживание кожи.
- Проблемы для жирной кожи. Подсушивание кожи может привести к увеличению выделения жира, что может вызвать появление черных точек.
- Риск аллергии. Хотя это случается редко, перед использованием мыла стоит протестировать его на небольшом участке кожи.
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