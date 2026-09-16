Тыква содержит мало калорий, но обеспечивает организм каротиноидами, витамином С, калием и другими полезными веществами. Её можно запекать, добавлять в супы, каши, салаты, выпечку и напитки.

О шести полезных свойствах тыквы рассказало издание Health со ссылкой на дипломированных специалистов по питанию. При этом эксперты подчёркивают: продукт способен дополнить сбалансированный рацион, но не заменяет лечение и сам по себе не предотвращает заболевания.

Поддерживает пищеварение

Тыква содержит пищевые волокна, необходимые для нормальной работы кишечника. Они поддерживают кишечную микрофлору, способствуют регулярному стулу и помогают дольше сохранять чувство сытости.

Количество клетчатки зависит от продукта и способа приготовления. Например, в некоторых видах консервированного тыквенного пюре её значительно больше, чем в таком же объёме сырой мякоти. Поэтому точные показатели лучше проверять на упаковке.

Обеспечивает организм антиоксидантами

Оранжевый цвет тыкве придают каротиноиды — растительные пигменты с антиоксидантными свойствами. Они помогают защищать клетки от повреждений, связанных с окислительным стрессом.

Некоторые исследования связывают употребление богатых антиоксидантами продуктов с более низким риском отдельных хронических заболеваний. Однако утверждать, что тыква или её семена сами по себе предотвращают рак, нельзя: для подтверждения такого эффекта недостаточно качественных исследований с участием людей.

Поддерживает иммунную систему

В тыкве присутствуют витамин С, каротиноиды и небольшое количество некоторых минералов, участвующих в работе иммунной системы. Кроме того, мякоть примерно на 90% состоит из воды.

Пользу иммунитету может приносить и содержащаяся в тыкве клетчатка, поскольку состояние кишечной микрофлоры связано с работой защитных механизмов организма.

Помогает контролировать вес

В чашке нарезанной сырой тыквы содержится примерно 30 килокалорий. Благодаря небольшому количеству калорий и значительному объёму она может заменить более калорийные ингредиенты в некоторых блюдах.

Клетчатка способствует насыщению, однако результат зависит от способа приготовления. Тыквенный пирог, сладкий латте или пюре с большим количеством сливок и сахара уже нельзя считать низкокалорийными продуктами.

Полезна для зрения

Тыква богата бета-каротином, который организм преобразует в витамин А. Он необходим для нормальной работы органов зрения.

В мякоти также содержатся лютеин и зеаксантин. Эти каротиноиды накапливаются в сетчатке глаза, включая центральную её часть — макулу. Исследования связывают достаточное поступление этих веществ с поддержанием здоровья глаз, однако тыква не может заменить назначенное офтальмологом лечение.

Может поддерживать нормальное давление

Тыква содержит калий, магний и кальций — минералы, необходимые для работы сердца и сосудов. Продукт также от природы беден натрием.

Однако польза зависит от рецепта. Большое количество соли, жирного сыра, сливок или готового бульона способно заметно изменить пищевую ценность блюда. Людям с заболеваниями почек или тем, кому врач рекомендовал ограничить калий, рацион необходимо согласовать со специалистом.

Как добавить тыкву в рацион

Тыкву можно:

запечь ломтиками с небольшим количеством масла и специй;

добавить в суп, рагу или кашу;

приготовить из неё несладкое пюре;

смешать с йогуртом, фруктами и корицей;

использовать в выпечке;

обжарить очищенные семечки для перекуса.

Некоторые сорта тыквы можно готовить вместе с кожурой, если она становится мягкой после термической обработки. Перед приготовлением плод необходимо тщательно вымыть. Семена также съедобны, но отличаются от мякоти большей калорийностью.

Тыква безопасна для большинства людей, однако большая порция клетчатки иногда вызывает вздутие, газообразование или спазмы. Поэтому при непривычном рационе увеличивать её количество лучше постепенно. Главная польза тыквы проявляется не как «лечебный эффект» одного продукта, а как часть разнообразного и сбалансированного питания.