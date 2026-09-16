Уборка созревших овощей — это лишь одна из задач, которые я выполняю в сентябре на дачном участке.

Пока погода остается теплой и сухой, я стараюсь перекопать участки, освобожденные от посадок, и удобрить их навозом, куриным пометом, компостом и другими удобрениями. Важной задачей является санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников, их побелка, подкормка органическими и минеральными веществами, а также обработка от вредителей. В это время я высаживаю молодые деревца и кустики, а также сажаю зимний чеснок и землянику.

Работы есть и в цветнике. Во-первых, я выкапываю, просушиваю и отправляю на хранение луковицы тюльпанов, гладиолусов и других цветов, растущих из луковиц и клубней. Во-вторых, у отцветших растений я обрезаю стебли или, если обрезка не требуется, обрабатываю их от вредителей и болезней. Иногда я высаживаю в зиму ирисы, гиацинты, нарциссы и другие цветы.

Когда я завершаю все работы, вздыхаю с облегчением — наступает долгожданное время отдыха и неспешного планирования будущих посадок...

Как защитить урожай от птиц

Во время созревания урожая необходимо защищать его от нашествия птиц. Для этого я накрываю сеткой все кустарники и деревья. Сетку лучше выбирать с очень мелкими ячейками, чтобы птицы не могли добраться до плодов.

Можно также привязать пучки новогодней мишуры (дождика) к ягодным деревьям и кустарникам. При дуновении ветра мишура колышется, шелестит и поблескивает, что отпугивает птиц.

После сбора урожая защиту можно убрать, позволяя птицам клевать жуков и гусениц.

Подход к малине - особый!

Я выращиваю разные ягоды — крыжовник, смородину и малину. Подход к ним требует различного ухода. Например, в междурядьях крыжовника и смородины я перекапываю землю вилами, тогда как малина этого не терпит: возле нее можно только слегка рыхлить, а сверху присыпать сухим торфом.

За такое деликатное обращение она каждый год радует меня хорошим урожаем.

Сажаем чеснок под зиму

Чтобы получать большие урожаи чеснока, посаженного под зиму, я учитываю несколько тонкостей посадочных работ.

* Чтобы определить, когда именно сажать зубчики, нужно посмотреть долгосрочный прогноз погоды и проводить посадочные мероприятия не раньше чем за пару недель до первых устойчивых заморозков. Иначе зубчики могут проклюнуться раньше времени, и нежные всходы подмерзнут.

* Участок для посадки следует выбирать на возвышенном месте (чтобы весной его не залило водой), где ранее росли бобовые, тыквенные или пасленовые (кроме корнеплодов). Лук является плохим предшественником для чеснока, так как у них общие болезни.

* Кислотность грунта должна быть нейтральной. Коровяк или птичий помет можно вносить только в хорошо перепревшем виде, иначе будет много зелени, а головки вырастут рыхлыми. Мне проще использовать минеральные подкормки (1 ст. л. смеси из азотных, калийных и фосфорных удобрений на 1 кв. м).

* Обязательно нужно обеззаразить посадочный материал в емкости с раствором соды (1 ч. л. на 1 стакан теплой кипяченой воды).

* Заглублять зубчики в грунт достаточно на 4-5 см. Интервалы между ними должны составлять до 8 см, а между рядками — до 20 см.

* Сверху необходимо замульчировать грядку толстым слоем компоста (до 10 см). Не забудьте разгрести его весной, чтобы чесночные ростки быстрее пробились к свету.

"1000 секретов".