Чернослив известен своим мягким послабляющим действием, однако определённого «идеального часа» для его употребления не существует. Для работы кишечника гораздо важнее регулярность, чем время суток.

Об этом пишет Verywell Health. Людям, у которых чернослив вызывает вздутие, урчание или частые позывы, специалисты советуют есть его в первой половине дня, чтобы избежать дискомфорта ночью.

Почему чернослив помогает кишечнику

В сушёных сливах содержатся клетчатка и сорбитол — природный сахарный спирт, который удерживает воду в кишечнике и способствует размягчению стула. Клетчатка увеличивает его объём и помогает наладить регулярное опорожнение кишечника.

Исследования показывают, что ежедневное употребление чернослива может увеличить частоту стула и улучшить работу кишечника у людей, склонных к запорам.

В какое время лучше есть чернослив

Универсальной рекомендации нет: чернослив можно употреблять утром, днём или вечером. Главное — включать его в рацион регулярно и учитывать индивидуальную реакцию организма.

Сушёные сливы можно добавлять в утреннюю кашу, йогурт или творог. В качестве дневного перекуса они помогают утолить голод и обеспечивают организм углеводами — источником энергии.

Есть чернослив непосредственно перед сном не запрещено. Однако из-за послабляющего действия он может вызвать газообразование, дискомфорт или ночные позывы в туалет. В таком случае продукт лучше перенести на завтрак или первую половину дня.

Может ли чернослив помочь контролировать вес

Несколько плодов можно съесть между основными приёмами пищи или незадолго до еды. Благодаря клетчатке чернослив усиливает чувство сытости и может помочь избежать переедания.

При этом продукт достаточно калорийный и содержит много природных сахаров. В пяти плодах — около 110–115 килокалорий, 30 граммов углеводов и более трёх граммов клетчатки. Поэтому употреблять чернослив без ограничений не стоит.

Сколько можно съедать

Если раньше чернослив редко появлялся в рационе, начинать лучше с двух-трёх плодов в день. Затем количество можно постепенно увеличить, наблюдая за реакцией организма. Большая порция клетчатки и сорбитола способна вызвать метеоризм, спазмы или диарею.

Чернослив можно:

есть как самостоятельный перекус;

добавлять в кашу, йогурт или творог;

использовать для приготовления смузи;

добавлять в салаты, выпечку и мясные блюда;

измельчать и использовать как натуральный подсластитель в соусах.

Главное — выбрать удобное время и соблюдать умеренность. Если чернослив вызывает дискомфорт по вечерам, лучше есть его утром или днём. При длительном или часто повторяющемся запоре не следует рассчитывать только на продукты — причину нарушения необходимо обсудить с врачом.