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Витамины из аптеки: когда БАДы вместо пользы вредят печени 0 31

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2026
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Изображение к статье: Витамины и печень

Ежедневная горсть витаминов и растительных добавок многим кажется безобидным способом поддержать организм. Однако сочетание нескольких препаратов без показаний и контроля способно привести к передозировке, взаимодействию с лекарствами и в отдельных случаях — к повреждению печени.

Об этом пишет WomanHit со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Владимира Лобкова. При этом некоторые утверждения в исходной публикации требуют уточнения: далеко не все БАДы нагружают печень, а их совместный приём не обязательно создаёт «неблагоприятную химическую среду». Риск зависит от вещества, дозы, продолжительности приёма, качества продукта, состояния здоровья и других лекарств.

Почему добавки не всегда безопасны

Пометка «натуральный» не означает, что средство безвредно. Биологически активные вещества могут влиять на обмен веществ, свёртываемость крови и действие лекарств. Особую опасность представляют высокие дозировки, многокомпонентные комплексы и средства с неточным или неполным составом.

Связанное с добавками повреждение печени может долго не иметь заметных симптомов. Возможные признаки — тошнота, потеря аппетита, выраженная слабость, зуд, потемнение мочи, светлый стул, боль справа под рёбрами и пожелтение кожи или белков глаз. При их появлении необходимо прекратить приём подозрительного средства и обратиться за медицинской помощью.

Какие витамины способны навредить

Жирорастворимые витамины A, D, E и K могут накапливаться в организме, поэтому с ними особенно важно соблюдать дозировку. Но и водорастворимые витамины не становятся автоматически безопасными: например, продолжительный приём больших доз витамина B6 способен вызвать повреждение нервов.

Витамин A

Хроническое употребление высоких доз ретинола может повредить печень и в тяжёлых случаях привести к фиброзу или циррозу. Риск возрастает, если человек одновременно принимает несколько средств с витамином A и регулярно употребляет богатые им продукты, например печень.

Бета-каротин из овощей действует иначе и обычно не вызывает такой токсичности. Беременным особенно важно избегать избытка готового витамина A, поскольку он способен нарушить развитие плода.

Витамин D

Витамин D необходим организму, однако принимать по 5000–10 000 международных единиц ежедневно без назначения врача не следует. Верхний допустимый уровень для большинства взрослых составляет 4000 МЕ в сутки, хотя врач может временно назначить более высокую дозу для лечения подтверждённого дефицита.

Основная опасность передозировки — гиперкальциемия: избыток кальция в крови может вызвать тошноту, слабость, нарушения сердечного ритма и повреждение почек. Сам витамин D при этом не считается типичной причиной лекарственного поражения печени.

Витамин E

Высокие дозы витамина E способны увеличивать риск кровотечений, особенно при одновременном приёме препаратов, влияющих на свёртываемость крови. Крупное исследование SELECT также выявило повышение риска рака предстательной железы у мужчин, принимавших по 400 МЕ витамина E ежедневно.

Однако утверждение, что избыток витамина E обычно вызывает окислительный стресс и непосредственно разрушает печень, недостаточно подтверждено.

Какие растительные средства связаны с поражением печени

Причиной проблем иногда становятся не витамины, а концентрированные растительные экстракты.

  • Окопник и мать-и-мачеха могут содержать пирролизидиновые алкалоиды, повреждающие сосуды печени. Внутреннее применение подобных средств ограничено в ряде стран.

  • Кава, которую используют при тревоге и бессоннице, связывали с редкими, но тяжёлыми повреждениями печени.

  • Концентрированный экстракт зелёного чая в некоторых добавках для похудения способен вызвать острый гепатит. Обычный заваренный чай содержит гораздо меньшие дозы действующих веществ и не равнозначен экстракту.

  • Многокомпонентные средства для похудения, бодибилдинга и «детокса» представляют дополнительную сложность: при возникновении реакции бывает трудно определить опасный ингредиент.

Американский Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья подтверждает, что окопник, кава и некоторые другие добавки могут вызывать серьёзное поражение печени.

Какие сочетания требуют осторожности

Некоторые положения исходного текста также важно исправить. Витамин K2 не разжижает кровь. Напротив, витамин K может ослаблять действие варфарина, поэтому людям, принимающим этот антикоагулянт, нельзя резко менять количество витамина в рационе или начинать приём добавки без согласования с врачом.

Рыбий жир в обычных дозах, согласно имеющимся данным, обычно не вызывает клинически значимых кровотечений. Однако высокие дозы омега-3 в сочетании с антикоагулянтами требуют обсуждения со специалистом.

Куркумин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, но его влияние зависит от дозы и конкретного препарата. Кроме того, зарегистрированы редкие случаи поражения печени добавками с куркумой, особенно средствами с повышенной биодоступностью.

Высокие дозы цинка при продолжительном приёме способны ухудшать усвоение меди и приводить к её дефициту. Кальций снижает всасывание железа при одновременном употреблении, поэтому эти препараты иногда рекомендуют принимать в разное время.

Почему нельзя принимать железо без анализов

Усталость, бледность или выпадение волос не подтверждают дефицит железа. Для постановки диагноза необходимы как минимум общий анализ крови и оценка запасов железа, обычно по уровню ферритина с учётом других показателей.

Избыток железа может накапливаться в организме и повреждать печень, сердце и поджелудочную железу. Особенно опасны высокие дозы для людей с наследственным гемохроматозом. При этом самовольный приём железа не обязательно помогает даже при анемии, поскольку её причины бывают разными.

Кому следует быть особенно осторожным

Обсуждать любые добавки с врачом или фармацевтом особенно важно людям:

  • с заболеваниями печени или почек;

  • принимающим несколько лекарств;

  • использующим антикоагулянты;

  • проходящим лечение онкологических заболеваний;

  • беременным и кормящим женщинам;

  • пожилым людям;

  • готовящимся к операции;

  • уже принимающим несколько витаминных комплексов.

Добавки действительно необходимы в ряде ситуаций: например, фолиевая кислота при планировании и в начале беременности, витамин B12 при некоторых вариантах веганского питания, железо при подтверждённом дефиците или витамин D по медицинским показаниям. Но препарат и дозировку следует подбирать с учётом рациона, анализов и состояния здоровья.

Перед началом приёма стоит проверить состав всех используемых средств: одно и то же вещество может одновременно присутствовать в мультивитаминах, отдельной добавке и обогащённых продуктах. Врачу необходимо сообщить не только о лекарствах, но и о витаминах, травах, спортивных смесях и «детокс»-продуктах.

Главный принцип прост: БАДы не должны приниматься по принципу «на всякий случай». Анализы также не стоит назначать себе самостоятельно — их набор и необходимость контроля определяет врач. Добавка приносит пользу тогда, когда для неё есть обоснованные показания, подходящая дозировка и проверена совместимость с другими средствами.

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#медицина #витамины #печень #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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