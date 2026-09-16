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Выглядеть дорого: 5 цветовых сочетаний, которые помогут 0 164

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выглядеть дорого: 5 цветовых сочетаний, которые помогут

Не все предпочитают модные монохромные тотал-луки и выбирают разнообразие в комплектах. Правильный подбор оттенков может быть сложной задачей. Черный и белый всегда идут вместе, но это не единственные гармоничные комбинации. Рассмотрим несколько универсальных сочетаний цветов, которые всегда выглядят стильно и дорого.

 

Красный + розовый

Не все решаются на это сочетание, но на самом деле розовый и красный создают идеальную пару. Эти два контрастных оттенка можно увидеть в коллекциях многих дизайнеров, таких как Giambattista Valli и Patbo.

 

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* Важный нюанс

При выборе нарядов в красно-розовой палитре важно, чтобы вещи не были слишком пестрыми. Эти цвета лучше комбинировать в лаконичном крое или в рамках паттерна, например, анималистичного окраса или клетки.

Голубой + желтый

Неожиданные комбинации цветов могут освежить повседневный гардероб. Один из выигрышных тандемов - голубой и желтый.

 

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* Важный нюанс

Один оттенок должен быть ярким, а другой - пастельным. Например, к небесно-голубым брюкам подойдет рубашка насыщенного желтого цвета.

Черный + белый

Черно-белый комплект - это универсальный выбор. Эта комбинация актуальна всегда и подходит для любого случая, будь то офисный стиль или повседневный образ.

 

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* Важный нюанс

Сочетание «белый верх - черный низ» все знают, но «черный верх - белый низ» может выглядеть даже стильнее. Обратите внимание на материалы и текстуры - они должны сочетаться.

Черный + зеленый

Насыщенный зеленый - один из главных трендов последних сезонов. Этот цвет стал основным ориентиром для создания модных комплектов.

 

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* Важный нюанс

Комплекты, такие как черные кожаные брюки и зеленый свитер, всегда выглядят стильно и дорого.

Красный + синий

Еще одно интересное сочетание - красный и синий. Эти два ярких цвета смотрятся эстетично и привлекают внимание.

 

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* Важный нюанс

Можно использовать контрастные топы и брюки или добавить яркий аксессуар, чтобы подчеркнуть образ.

Марина Мустафаева, креативный стилист.

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Редакция BB.LV
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