Определить точный биологический возраст по обычному анализу крови невозможно. Однако его показатели способны выявить дефициты, воспаление и нарушения кроветворения, которые влияют на самочувствие и процессы старения.

Учёные продолжают разрабатывать так называемые биологические часы, изучая особенности ДНК, белки крови и сочетания различных показателей. Однако анализа, который мог бы достоверно сравнить паспортный и биологический возраст человека, в повседневной медицинской практике пока не существует.

При этом исследования крови позволяют оценить, достаточно ли ткани получают кислорода, сохранены ли запасы железа, нет ли воспалительного процесса и нормально ли работает система кроветворения. Об этом рассказал гематолог и терапевт Олег Кузнецов.

Что показывает общий анализ крови

При оценке результатов важно обращать внимание не только на уровень гемоглобина. Значение имеют количество эритроцитов, их размер, насыщенность гемоглобином и различия в объёме.

Иногда уровень гемоглобина ещё остаётся в пределах нормы, но эритроцитарные индексы уже начинают меняться. Это может быть ранним признаком недостатка железа, витамина B12 или фолиевой кислоты.

Однако самостоятельно назначать себе витамины или препараты железа на основании одной «стрелочки» в результатах не стоит. Один и тот же показатель способен изменяться по разным причинам, поэтому анализы должен оценивать врач с учётом жалоб, сопутствующих заболеваний и других исследований.

Усталость не всегда связана с возрастом

Снижение работоспособности, слабость и ощущение полного истощения к концу дня люди нередко объясняют возрастом. Причиной действительно могут быть большие нагрузки, хронический недосып или различные заболевания. Но иногда за подобными симптомами скрываются анемия или дефицит железа, который ещё не успел привести к снижению гемоглобина.

Гемоглобин показывает, насколько эффективно организм справляется с переносом кислорода в данный момент, а ферритин помогает оценить запасы железа. Это можно сравнить с автомобилем, который пока продолжает двигаться, хотя индикатор топлива уже предупреждает о почти пустом баке.

При этом ферритин также нельзя оценивать отдельно от других показателей. На фоне воспаления его уровень может повышаться, создавая ошибочное впечатление, что запасы железа находятся в норме.

Какие изменения нельзя списывать на годы

С возрастом работа системы кроветворения действительно может изменяться. Но это не означает, что любое отклонение в анализах допустимо объяснять датой рождения.

Стойкое повышение или снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов, а также появление анемии требуют выяснения причины. Особенно важна динамика: если гемоглобин постепенно падает, эритроциты становятся крупнее или число тромбоцитов год за годом уменьшается, необходимо пройти обследование.

Один анализ отражает состояние организма лишь в конкретный момент. Несколько исследований, выполненных в разное время, уже позволяют увидеть направление изменений. Поэтому результаты анализов рекомендуется сохранять, чтобы врач мог сравнить их с предыдущими данными.

Как хроническое воспаление влияет на организм

Продолжительное вялотекущее воспаление считается одним из факторов, связанных со старением. В норме иммунная система активируется при возникновении угрозы, а затем возвращается к обычному режиму работы.

При хроническом воспалении защитная реакция словно не выключается полностью. Организм продолжает расходовать ресурсы, а тканям приходится постоянно восстанавливаться.

Однако повышенная скорость оседания эритроцитов — СОЭ — или высокий уровень С-реактивного белка сами по себе не доказывают ускоренное старение. Эти показатели могут изменяться при инфекциях, аутоиммунных заболеваниях, избыточном весе и многих других состояниях. Интерпретировать их можно только с учётом общей клинической картины.

Анемия — не неизбежное следствие возраста

Врач рассказал о пациентке старше 50 лет, которая несколько месяцев испытывала слабость и одышку при обычной ходьбе. Женщина считала причиной возраст и напряжённую работу.

Анализы выявили анемию, а дальнейшее обследование — дефицит железа. После того как врачи установили причину потери железа и назначили лечение, силы вернулись. Пациентка до этого была уверена, что ухудшение самочувствия необратимо.

Таким образом, анемию нельзя считать нормальной «платой» за возраст. Она требует диагностики и, при необходимости, лечения.

Можно ли «омолодить» кровь

Специальных лекарств или капельниц, способных сделать кровь моложе, не существует. Если обследование обнаружило дефицит определённых веществ, воспаление или нарушение кроветворения, необходимо найти причину и по возможности устранить её.

После восполнения железа или витамина B12, а также лечения хронического заболевания показатели крови могут нормализоваться. Вместе с этим нередко улучшается и общее самочувствие.

Речь идёт не об омоложении крови в буквальном смысле, а о возвращении организму ресурсов, которых ему не хватало.

Какие анализы сдавать после 40–50 лет

Универсальной «панели молодости» не существует. Обычно обследование начинают с общего анализа крови и базовых биохимических показателей.

Ферритин, показатели обмена железа, уровни витамина B12 и фолиевой кислоты, С-реактивный белок и другие исследования назначает врач — с учётом симптомов, состояния человека и изменений, обнаруженных в основных анализах.

Не следует пугаться каждого показателя, выходящего за границы референсных значений. Незначительное отклонение ещё не означает наличие заболевания, а нормальный результат не всегда полностью исключает проблему.

Анализ крови не способен сообщить точный биологический возраст или предсказать продолжительность жизни. Зато он помогает вовремя заметить дефициты, воспаление и нарушения кроветворения. Чем раньше будет обнаружена и устранена их причина, тем больше возможностей сохранить хорошее самочувствие и качество жизни.