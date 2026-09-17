Современные технологии позволяют создавать качественный кожзам, который даже профессионал не всегда сможет отличить от натуральной кожи. Однако, как бы хорошим он ни был, это все же синтетика. Как же распознать изделие из кожзаменителя, выдаваемое за натуральный материал?

В готовом изделии зачастую сложно отличить кожу от кожзама. Кожзам может выглядеть как кожа, иметь аналогичный рисунок и на ощупь быть похожим на натуральный материал. Ответственность за это должна лежать на продавце и производителе, но, к сожалению, наказание за подделку незначительное, поэтому людям приходится придумывать способы, как отличить кожу от заменителя.

Название материала

В магазине, при примерке, отличить кожу от кожзама не так просто. Времени мало, и никто не даст возможности проводить эксперименты, которые могут повлиять на внешний вид и качество изделия. Поэтому эксперты советуют обращать внимание на наименование материала изделия.

На заметку: исключение составляет кожа из спилка. Такая кожа действительно существует, спилок – это второй, более тонкий слой толстой кожи. Из него часто изготавливают замшевые изделия.

Цена

– Изделие из натуральной кожи не может стоить дешево, так как трудоемкость его изготовления всегда выше, – отмечает эксперт. – Недорогие вещи из кожи могут встречаться на распродажах, но даже там они стоят дороже, чем изделия из заменителя.

Бирка

– Многие производители, изготавливающие изделия из кожи, прикрепляют к ним небольшой образец кожи, по которому легко определить, что это натуральный материал. Кожзам – это ткань, на которую нанесен полимер, и это заметно.

Народные способы

Теплопроводность

Если вы какое-то время подержите кожу в руках, она станет теплой. Натуральный материал хорошо перенимает тепло, в то время как синтетика останется холодной.

Запах

Кожа обладает своим уникальным запахом. Синтетика, особенно дешевая и некачественная, может иметь сильный и неприятный химический запах. Иногда такой запах не выветривается.

Вес

Изделие из кожи всегда будет весить больше, чем из заменителя. Однако, если на сумке из кожзама много фурнитуры, она может быть не слишком легкой.

Заломы

Изделие из натуральной кожи, если его свернуть или деформировать, быстро принимает исходную форму. На изделиях из синтетики заломы могут оставаться надолго.