Маркетологи брендов часто создают различные бьюти-продукты, которые обещают нам больше красоты, но не всегда оправдывают ожидания.
Некоторые бьюти-продукты, такие как бальзамы для ковошинга, пресыворотки и бустеры, стали менее популярными, и их редко можно встретить на полках магазинов. Однако использование ночного и дневного крема отдельно стало более распространенным, и многие оценили преимущества сывороток. Ночной уход за кожей становится всё более важным, так как именно ночью кожа восстанавливается и борется с повреждениями. Поэтому, пока мы спим, нашей коже нужна поддержка. Ночные кремы, сыворотки и даже ночные кремы для глаз стали привычными для нас. Но что такое ночная маска и действительно ли она необходима? В этом вопросе мы разобрались вместе с экспертом.
Чем ночная маска отличается от ночного крема?
Ночная маска отличается от ночного крема своей концентрацией. В её составе активные компоненты представлены в большем проценте, чем в креме. Например, это могут быть витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамиды. Благодаря высокой концентрации, маска начинает действовать быстрее, в то время как ночной крем работает постепенно и имеет накопительный эффект.
Какие текстуры бывают у ночной маски?
На полках магазинов можно найти маски в различных текстурах, аналогичных ночным кремам: гелевые, кремовые и плотные, напоминающие взбитое масло (их нужно предварительно нагреть в руках перед нанесением). Выбор текстуры маски зависит от типа кожи. Для жирной кожи подойдут гелевые маски, которые быстро впитываются и не оставляют пленки. Для сухой кожи лучше выбрать кремовые маски, а для очень сухой кожи с шелушениями плотная маска станет настоящим спасением.
Как часто можно использовать ночную маску?
Ночную маску можно использовать, если вы хотите быстрее решить проблему с кожей. Однако не стоит применять её каждую ночь, достаточно 3 раз в неделю. В остальные дни лучше использовать ночной крем.
Существует лайфхак для использования маски не только на ночь. Если вам нужно быстро восстановить кожу, убрать шелушения или увлажнить её, нанесите маску толстым слоем, подождите 15 минут, а затем промокните излишки салфеткой. Так маску можно применять и в течение недели.
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