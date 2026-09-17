Некоторые бьюти-продукты, такие как бальзамы для ковошинга, пресыворотки и бустеры, стали менее популярными, и их редко можно встретить на полках магазинов. Однако использование ночного и дневного крема отдельно стало более распространенным, и многие оценили преимущества сывороток. Ночной уход за кожей становится всё более важным, так как именно ночью кожа восстанавливается и борется с повреждениями. Поэтому, пока мы спим, нашей коже нужна поддержка. Ночные кремы, сыворотки и даже ночные кремы для глаз стали привычными для нас. Но что такое ночная маска и действительно ли она необходима? В этом вопросе мы разобрались вместе с экспертом.

Чем ночная маска отличается от ночного крема? Ночная маска отличается от ночного крема своей концентрацией. В её составе активные компоненты представлены в большем проценте, чем в креме. Например, это могут быть витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамиды. Благодаря высокой концентрации, маска начинает действовать быстрее, в то время как ночной крем работает постепенно и имеет накопительный эффект. Какие текстуры бывают у ночной маски? На полках магазинов можно найти маски в различных текстурах, аналогичных ночным кремам: гелевые, кремовые и плотные, напоминающие взбитое масло (их нужно предварительно нагреть в руках перед нанесением). Выбор текстуры маски зависит от типа кожи. Для жирной кожи подойдут гелевые маски, которые быстро впитываются и не оставляют пленки. Для сухой кожи лучше выбрать кремовые маски, а для очень сухой кожи с шелушениями плотная маска станет настоящим спасением.