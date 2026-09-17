Исправная качественная зарядка без подключённого телефона обычно не представляет немедленной опасности. Однако полностью обесточенной она не становится: её внутренние компоненты продолжают находиться под напряжением. Поэтому специалисты по электробезопасности рекомендуют вынимать адаптер из розетки, когда он не используется, особенно на ночь или перед уходом из дома.

Как отмечает британская организация Electrical Safety First, особую опасность представляют повреждённые, поддельные и некачественные зарядные устройства. Они могут не пройти обязательные проверки безопасности и несут повышенный риск перегрева, возгорания и повреждения подключённой техники.

Может ли зарядка перегреться без телефона

Даже если смартфон отключён, адаптер остаётся подключённым к электросети. Исправные современные модели потребляют в таком режиме совсем немного энергии и оснащаются защитой от перегрева, короткого замыкания и перегрузки.

Однако любая техника может выйти из строя. Риск повышается, если зарядное устройство несертифицировано, имеет внутренние повреждения, эксплуатируется много лет либо подключено к неисправной розетке.

Оставленный в розетке качественный блок питания не обязательно перегреется или загорится. Но его отключение полностью устраняет связанный с ним риск и одновременно прекращает даже минимальное потребление электричества.

Какие зарядки особенно опасны

Устройство следует немедленно прекратить использовать, если:

корпус треснул или деформировался;

кабель перетёрт либо оголились провода;

штекер держится в розетке неплотно;

блок сильно нагревается;

появились запах плавящегося пластика или дым;

слышны треск, жужжание либо другие необычные звуки;

на адаптере или розетке заметны следы потемнения и подгорания;

при подключении появляются искры.

Неисправный адаптер нельзя самостоятельно разбирать и ремонтировать. Его следует заменить качественным устройством, подходящим для конкретного телефона или другого прибора.

Почему нельзя экономить на зарядке

Низкая цена сама по себе не означает, что устройство опасно. Значение имеют происхождение товара, соблюдение требований безопасности и репутация продавца.

Поддельные адаптеры могут иметь недостаточную изоляцию, дешёвые компоненты и ненадёжную защиту от перепадов напряжения. Electrical Safety First рекомендует приобретать зарядные устройства у проверенных продавцов, а не у неизвестных поставщиков на интернет-площадках.

Использовать можно не только оригинальный адаптер производителя телефона, но и качественную совместимую модель, отвечающую необходимым стандартам.

Почему зарядка ночью опаснее

Главная проблема ночной зарядки заключается не в том, что современный телефон обязательно «перезарядится». Электроника обычно прекращает активную зарядку после заполнения аккумулятора.

Риск связан с тем, что спящий человек может вовремя не заметить перегрев, запах пластика, искрение или дым. Поэтому специалисты рекомендуют не оставлять зарядку работающей без присмотра.

Особенно опасно заряжать телефон на кровати, диване, под подушкой или одеялом. Мягкие материалы мешают отводу тепла и могут легко загореться. Телефон и адаптер должны находиться на твёрдой ровной поверхности в хорошо проветриваемом месте.

Как правильно пользоваться зарядным устройством

После завершения зарядки желательно отключить телефон от кабеля, а адаптер — от розетки.

Кроме того, следует:

использовать оригинальную или качественную совместимую зарядку;

соблюдать рекомендации производителя;

не пользоваться повреждёнными блоками и кабелями;

не накрывать телефон и адаптер во время работы;

держать зарядку вдали от воды, отопительных приборов и прямого солнца;

не заряжать технику на кровати или диване;

не оставлять устройство на зарядке, уходя из дома;

регулярно проверять адаптер и розетку на перегрев и следы подгорания;

установить и регулярно проверять домашние датчики дыма.

Окончательный ответ

Исправная сертифицированная зарядка, оставленная в исправной розетке без телефона, обычно не превращается в источник пожара. Поэтому утверждение, что любой адаптер обязательно загорится, — преувеличение.

Но оставлять его подключённым без необходимости всё же не стоит. Вынимая зарядку из розетки после использования, вы исключаете даже небольшой риск неисправности, продлеваете срок службы устройства и прекращаете бесполезное потребление энергии. Особенно важно соблюдать это правило для старых, дешёвых, повреждённых или сильно нагревающихся адаптеров.