Регулярное внесение подкормок необходимо для хорошего роста растений. Рассмотрим основные подкормки, которые должны быть в арсенале каждого дачника.

Недостаток азота

Азот необходим растениям для активного наращивания зеленой массы. При недостатке азота листья становятся мелкими и слабыми, а развитие вегетативных органов нарушается.

Универсальное удобрение для устранения недостатка азота — мочевина. Для подкормки достаточно развести 1 ложку мочевины в 10 литрах воды и внести под корень.

Если растения находятся в критической ситуации, можно применять листовые подкормки. При правильном применении признаки недостатка азота могут исчезнуть уже через 4 дня.

Недостаток калия

Недостаток калия отражается на состоянии листьев: они светлеют и появляются белые кромки. При длительном недостатке листья начинают сохнуть, что может привести к гибели растений.

Если подкормки не вносились более 2 сезонов подряд, это может привести к гибели растений. Для устранения недостатка калия следует развести 50 г хлористого калия в 10 литрах воды и внести под корень. Если через 2 недели состояние растений не улучшится, подкормку можно повторить, но следует помнить, что переизбыток калия также вреден.

Недостаток фосфора

Недостаток фосфора также влияет на листья: они становятся тусклыми и темнеют с внешней стороны. В запущенных случаях внутренняя сторона может приобрести фиолетовый оттенок, а растение замедляет рост и теряет силу.

Для устранения недостатка фосфора можно внести 30 г двойного суперфосфата на квадратный метр. Растения особенно нуждаются в таких подкормках в период образования завязей и цветов.

Недостаток бора

Недостаток бора чаще всего проявляется у огурцов, кабачков и других культур, что приводит к ослаблению растений и снижению урожая.

Для компенсации нехватки бора можно использовать борную кислоту: 3 г борной кислоты вносятся на квадратный метр. Если нехватка бора сохраняется, подкормку можно повторить.

Торф и компост

Торф и компост — универсальные удобрения, которые повышают содержание гумуса в почве и улучшают ее структуру. Торф следует смешивать с известью или доломитовой мукой.

Компост вносят, перемешивая с органическими материалами:

листья

опилки

пищевые отходы и другие.

Компост должен быть хорошо перепревшим. Свежий компост использовать не рекомендуется, так как он может вызвать ожоги корневой системы растений.

Навоз

Навоз — одно из самых популярных удобрений, насыщающее почву:

бором

марганцем

молибденом.

Навоз должен быть хорошо перепревшим. Использование свежего навоза недопустимо, так как это может привести к гибели растений.

Комплексные препараты

Комплексные удобрения следует выбирать с осторожностью. Если подкормка содержит азот, ее можно вносить только весной. Летом и осенью растениям необходимо компенсировать недостаток фосфора и калия.

Биопрепараты

В последние годы популярность набирают биопрепараты, которые безопасны в использовании и улучшают состояние почвы. Однако следует помнить, что их эффективность может быть ниже.

Как использовать компост с максимальной пользой для огорода

Многие дачники используют компост, но не все знают о дополнительных хитростях его применения. Вот три нюанса, которые увеличат эффективность компоста:

Кабачки и тыква

Некоторые огородники задаются вопросом, можно ли выращивать кабачки и тыкву на компостной куче. Опытные дачники не рекомендуют это делать, так как растения могут обеднять компост.

Лучше высаживать кабачки и тыкву рядом с компостной кучей, чтобы они затеняли удобрение в жару, что позволит микроорганизмам продолжать свою работу.

Сорняки с семенами

Рекомендуется не смешивать в одной компостной яме сорняки с семенами и без. Семена могут сохранять всхожесть 4-5 лет, поэтому компост из такой травы нужно готовить дольше, но он будет эффективным.

В процессе приготовления компоста следует регулярно перемешивать кучу, чтобы нижний слой оказывался сверху, а верхний — снизу. Постепенно семена погибнут, и при внесении компоста на грядку дополнительные сорняки не взойдут.

Дополнительные ингредиенты

В компост добавляют не только свиной навоз, но и помет птиц, кроликов, коз. Оптимально готовить его так: первый слой — торф (15–20 см), затем свежие растительные отходы и сверху — помет животных.

Кристина Молодцова.