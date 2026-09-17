Проблемы с сердцем далеко не всегда начинаются с резкой боли в груди. Иногда первыми сигналами становятся одышка, отёки ног, непривычная усталость, головокружение или ощущение перебоев в сердечном ритме. Особенно часто люди старше 50 лет объясняют такие изменения возрастом и не торопятся обращаться к врачу.

Как сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на кардиолога Лилию Майорову, своевременное обследование помогает обнаружить сердечно-сосудистые нарушения до развития тяжёлых осложнений. При этом перечисленные симптомы не обязательно связаны именно с сердцем: похожие проявления могут возникать при заболеваниях лёгких, почек, щитовидной железы, анемии, инфекциях и других состояниях. Установить причину способен только врач.

Почему первые признаки легко пропустить

Люди с уже диагностированной гипертонией, аритмией или ишемической болезнью обычно знают, какие показатели им необходимо контролировать. Они измеряют давление, принимают назначенные препараты и периодически проходят обследования.

Сложнее тем, у кого прежде не было заметных проблем с сердцем. Постепенно появившуюся одышку можно объяснить недостатком физической активности, слабость — переутомлением, а отёки — жаркой погодой или неудобной обувью. Однако сочетание нескольких симптомов, их усиление либо появление при привычной нагрузке должно стать поводом для обращения к врачу.

Восемь симптомов, требующих внимания

1. Отекают стопы и голени

Отёки нижних конечностей могут появляться, если сердце недостаточно эффективно перекачивает кровь и в тканях задерживается жидкость. Обычно они заметнее к вечеру и могут сопровождаться чувством тяжести, быстрым увеличением массы тела или вздутием живота.

Однако отёки возникают не только при сердечной недостаточности. Их причиной также могут быть болезни почек, вен, печени, побочное действие лекарств или длительное пребывание в одном положении. Особенно важно обратиться к врачу, если отёк появился внезапно, заметен только на одной ноге, сопровождается болью, покраснением либо одышкой.

2. Появился упорный кашель

Продолжительный кашель, который усиливается в положении лёжа или по ночам, иногда бывает связан с застоем жидкости в лёгких при сердечной недостаточности. Насторожить должно его сочетание с одышкой, отёками, учащённым сердцебиением или невозможностью спать без высокой подушки.

Кашель значительно чаще вызывают заболевания дыхательных путей, аллергия, рефлюкс или некоторые лекарства. Поэтому называть любой сухой кашель «сердечным» неправильно. Кашель с розоватой пенистой мокротой и выраженной нехваткой воздуха требует неотложной помощи. Одышка, ночной кашель, отёки и слабость действительно относятся к возможным признакам сердечной недостаточности, указывают NHS и Американская кардиологическая ассоциация.

3. Возникает одышка

Одышка при быстрой ходьбе или интенсивной нагрузке может быть естественной реакцией организма. Обследование необходимо, если дышать стало заметно труднее во время привычных дел, при спокойной ходьбе, подъёме на один этаж или даже в состоянии покоя.

Также опасно, если человек просыпается ночью от нехватки воздуха или вынужден спать полусидя. Причина может заключаться в сердечной недостаточности, нарушении ритма, заболевании лёгких, анемии или другом состоянии.

Внезапная сильная одышка, особенно вместе с болью в груди, холодным потом, посинением губ или потерей сознания, — основание немедленно звонить по номеру 112.

4. Чувствуются перебои в работе сердца

Сердцебиение может ощущаться как замирание, пропущенный удар, трепетание, резкое ускорение или сильные удары в груди. Иногда оно возникает после физической нагрузки, стресса, употребления кофеина или алкоголя и быстро проходит.

Но регулярно повторяющиеся перебои, особенно в сочетании со слабостью, одышкой, головокружением, болью в груди или обмороком, могут указывать на аритмию. В такой ситуации необходимо обратиться к врачу и сделать электрокардиограмму. Иногда для обнаружения эпизодической аритмии требуется длительный мониторинг ЭКГ.

5. Давление заметно отклоняется от обычных значений

Повышенное давление часто долго не вызывает выраженных симптомов, но постепенно увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Поэтому ориентироваться только на самочувствие нельзя — давление необходимо измерять правильно и в спокойном состоянии.

Единичное отклонение ещё не означает заболевания: на результат влияют стресс, физическая активность, кофе, лекарства и ошибки измерения. Обратиться к врачу следует, если показатели регулярно остаются повышенными или, наоборот, давление становится необычно низким и сопровождается слабостью, головокружением либо предобморочным состоянием.

6. Не проходит усталость

Постоянная слабость, снижение выносливости и утомляемость при обычных делах иногда появляются, когда органы и мышцы получают недостаточно крови и кислорода. Человеку становится сложнее ходить, подниматься по лестнице, делать покупки или выполнять привычную домашнюю работу.

Но усталость — крайне неспецифический симптом. Она может быть связана с недосыпанием, стрессом, анемией, инфекцией, депрессией, нарушениями работы щитовидной железы и множеством других причин. Особого внимания требует слабость, которая появилась внезапно, постепенно усиливается или сочетается с одышкой и дискомфортом в груди.

7. Возникают головокружение или обмороки

Кратковременное головокружение может быть вызвано обезвоживанием, резким подъёмом с кровати, снижением уровня сахара, анемией или проблемами внутреннего уха. Однако внезапная потеря сознания, особенно при физической нагрузке, иногда связана с нарушением сердечного ритма или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обморок, сопровождающийся болью в груди, сильным сердцебиением, одышкой, холодным потом либо нарушением речи и движений, требует экстренной медицинской помощи. Если потеря сознания повторяется, обследование необходимо даже при быстром восстановлении самочувствия.

8. Появляются боль или давление в груди

Опасным сигналом может быть не только острая боль. При нарушении кровоснабжения сердца человек нередко ощущает давление, сжатие, тяжесть, жжение или непривычный дискомфорт в центре либо левой половине груди. Неприятные ощущения могут распространяться в руку, плечо, спину, шею или челюсть.

Симптомы нередко возникают во время физической нагрузки или сильного стресса и сопровождаются одышкой, тошнотой, слабостью и холодным потом. При этом инфаркт не всегда проявляется одинаково: у некоторых людей, особенно у женщин, пожилых пациентов и людей с диабетом, заметнее бывают одышка, тошнота и внезапная слабость.

Если сдавливающая боль или дискомфорт в груди не проходят в течение нескольких минут, возвращаются волнами либо сопровождаются одышкой, холодным потом и распространением боли в руку или челюсть, необходимо немедленно вызвать помощь по номеру 112. Самостоятельно ехать в больницу не следует. Такие симптомы официальные медицинские службы относят к возможным признакам инфаркта (NHS, CDC).

Какие обследования может назначить врач

Сначала специалист расспросит о жалобах, хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и семейной истории. Затем измерит давление и пульс, послушает сердце и лёгкие, оценит наличие отёков.

В зависимости от симптомов могут потребоваться:

электрокардиограмма;

длительное мониторирование ЭКГ;

ультразвуковое исследование сердца;

анализы крови и мочи;

определение уровня глюкозы и холестерина;

рентген грудной клетки;

нагрузочная проба или другие исследования.

Набор обследований определяет врач. Самостоятельно ставить себе диагноз по одному признаку или сдавать все возможные анализы без показаний не следует.

Кто находится в группе повышенного риска

Вероятность сердечно-сосудистых заболеваний увеличивают наследственная предрасположенность, высокое давление, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, курение, избыточная масса тела и недостаточная физическая активность.

Дополнительную роль играют несбалансированное питание, избыток соли, злоупотребление алкоголем, хронический стресс и возраст. Однако болезни сердца встречаются и у молодых людей, поэтому необычные или быстро усиливающиеся симптомы нельзя игнорировать только из-за отсутствия возрастных факторов риска.

Как снизить риск

Основой профилактики остаются отказ от курения, умеренная физическая активность, полноценное питание и контроль массы тела. В рационе рекомендуется увеличивать долю овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов и рыбы, одновременно ограничивая соль, продукты глубокой переработки, избыток сахара и насыщенных жиров.

Полезно регулярно контролировать давление, уровень сахара и холестерина — частоту проверок лучше согласовать с семейным врачом с учётом возраста и факторов риска. Людям с уже установленным диагнозом важно принимать назначенные препараты и не менять лечение самостоятельно.

Главное — оценивать не отдельный симптом, а изменения в самочувствии в целом. Если привычная нагрузка неожиданно стала даваться тяжелее, появилась одышка, отёки, перебои в сердце или повторяющееся головокружение, визит к врачу откладывать не стоит. А при сильной боли в груди, выраженной нехватке воздуха или потере сознания необходима немедленная помощь.