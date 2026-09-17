Изменившееся отношение руководителя, исключение из рабочих процессов и внезапная передача обязанностей могут указывать на готовящееся увольнение. Однако эксперты советуют оценивать не отдельные жесты, а совокупность признаков.

После возвращения из отпуска или продолжительных выходных атмосфера в офисе порой кажется напряжённой. Обычно это объясняется усталостью и необходимостью снова привыкать к рабочему ритму. Однако иногда изменившееся поведение начальства и коллег действительно может говорить о грядущих кадровых решениях.

Эксперт по языку тела Майк Картер утверждает, что о возможном увольнении свидетельствует не один жест, а сразу несколько повторяющихся сигналов. Об этом пишет Daily Mail.

Какие сигналы должны насторожить

Во время общения руководитель или сотрудник отдела кадров может избегать зрительного контакта, прятать руки в карманы или за спину, принимать закрытую позу и заметно нервничать. Однако по отдельности эти признаки ничего не доказывают: человек может быть уставшим, торопиться или переживать по совершенно другой причине.

Гораздо важнее обратить внимание на изменения в рабочих отношениях. Например, сотрудника перестают приглашать на совещания, исключают из долгосрочных проектов, ограничивают доступ к информации или постепенно передают его обязанности коллегам. Тревожным сигналом также может стать резкое сокращение общения с непосредственным руководителем.

Особенно насторожиться стоит, если начальство неожиданно начинает подробно фиксировать прежние ошибки, требует письменных отчётов по каждому заданию или назначает встречи с представителем кадровой службы без объяснения причин.

Что может рассказать язык тела

По словам Картера, положение тела иногда помогает понять настроение собеседника. Если во время разговора корпус и стопы человека направлены к двери, это может означать, что он хочет быстрее закончить встречу. Если же собеседник развёрнут к вам и поддерживает зрительный контакт, он, вероятнее всего, внимательнее вовлечён в разговор.

При этом делать выводы только по положению ног, рук или выражению лица нельзя. Подобные жесты зависят от привычек человека, обстановки, уровня усталости и даже температуры в помещении.

С осторожностью следует относиться и к попыткам распознать «фальшивую улыбку». Искренняя эмоция обычно отражается не только на губах, но и в области глаз, однако отсутствие заметных морщинок ещё не доказывает неискренность собеседника.

Совет бывшего агента ФБР

Бывший агент ФБР и специалист по невербальному поведению Джо Наварро рекомендует наблюдать не за отдельными популярными «признаками лжи», например прикосновением к носу, а за тем, как меняется поведение человека после определённого вопроса или темы.

Если собеседник внезапно становится напряжённым, меняет позу, тембр голоса или манеру речи, это может указывать на дискомфорт. Но и такая реакция не позволяет точно определить её причину.

Чтобы выглядеть увереннее во время важного разговора, специалисты советуют сохранять ровную осанку, говорить спокойно, держать руки на виду и не делать резких движений. Соединённые кончики пальцев — так называемый жест «шпиль» — также нередко воспринимаются как проявление уверенности.

Как вести себя во время видеозвонков

На онлайн-встречах лучше не смотреть в экран неподвижно и не отвлекаться на электронную почту или сообщения. Движение глаз быстро выдаёт потерю внимания. Лёгкие кивки и естественные наклоны головы помогают показать, что вы следите за разговором.

Что делать, если появились подозрения

Если тревожных признаков становится всё больше, не стоит устраивать конфликт или обвинять начальство. Разумнее запросить обратную связь, уточнить свои задачи и спросить, удовлетворён ли руководитель результатами работы.

Одновременно можно обновить резюме, сохранить примеры выполненных проектов и изучить рынок вакансий. Такая подготовка полезна даже в том случае, если опасения окажутся напрасными.

Язык тела может подсказать, что человек испытывает напряжение или дискомфорт, но не способен достоверно предсказать увольнение. Намного показательнее реальные изменения в работе: потеря обязанностей, исключение из совещаний, усиленный контроль и внезапное подключение кадровой службы.