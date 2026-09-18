Как помочь ребенку преодолеть непростой и важный период подросткового возраста?

Вот 10 уроков, которые я постараюсь ему преподать в ближайшие годы.

1. Доброта — это сила, а не слабость

Важно быть мягким и уметь сопереживать. Быть жестоким и быть мужчиной — это не одно и то же. Нежность не означает слабость. Мы часто недооцениваем силу доброты, а она огромна.

2. Тело девушки принадлежит только ей

Даже если молодые люди встречаются, только девушка имеет право решать, как ей распоряжаться своим телом. Также твое тело принадлежит только тебе, и ты можешь сказать «нет».

3. Выражай свои чувства

Используй слова, чтобы объяснить, что ты чувствуешь. Не стесняйся говорить о своих эмоциях. Мы не пещерные люди, и никто не заставляет нас каждый день доказывать свою «крутизну».

4. Научись готовить и стирать

Каждый мужчина должен уметь приготовить что-то вкусное и мыть за собой посуду. Забудь фразу, что это «женская работа». Это удобно, полезно и привлекательно!

5. Никогда не целуйся во время беседы

Это неуважительно по отношению к тому, кого ты целуешь, и к тому, с кем ты разговариваешь. Твоим друзьям незачем видеть, как ты целуешь свою девушку.

6. Говори «пожалуйста», «спасибо» и «извините» каждый день

Твое поведение очень важно. Качество твоей жизни будет зависеть от того, насколько хорошо ты умеешь общаться с другими людьми.

7. Не будь слишком доверчив

Люди должны заработать твое доверие. Не отдавай его просто так тем, кто этого не заслуживает. Но помни, что каждому нужны друзья, которые придут на помощь в трудный момент.

8. Умей ждать

Подросткам часто не хватает терпения — им хочется всего и сразу. Понимание, что дорога к настоящему успеху не может быть короткой, очень важно.

9. Слово — не воробей

Важно понимать, когда сарказм уместен, а когда нет. Есть вещи гораздо важнее, чем отличная шутка, такие как дружба и доверие.

10. Исследуй мир

Расширяй свои горизонты и открывай для себя новые места. Когда подрастешь, бери рюкзак и отправляйся в путешествие. Узнай, что такое сафари в Африке или поход по тропическому лесу.

И помни: я всегда буду рад тебя видеть, откуда бы ты ни вернулся. Мой дом — твой дом.

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