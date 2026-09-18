Забеременеть может быть сложно в любом возрасте, но после 40 шансы могут уменьшиться. Однако это не означает, что возможность родить отсутствует. Рассмотрим важные аспекты, на которые стоит обратить внимание.

Если ты по каким-либо причинам откладывала рождение детей и тебе уже исполнилось 40, ты, вероятно, понимаешь, что этот процесс может быть сложнее. Тем не менее, он не становится невозможным. На самом деле статистика показывает, что число успешных родов после 40 лет сегодня увеличилось на 15%. Благодаря достижениям в области медицины существует множество вариантов, которые могут помочь забеременеть. Однако к этому стоит подготовиться — вот факты, которые необходимо учесть.

Каковы риски

Это не страшилка, но риски после 40 лет, безусловно, повышаются. Запас яйцеклеток у женщины с возрастом уменьшается, а с оставшимися яйцеклетками увеличивается вероятность хромосомных проблем, таких как синдром Дауна, врожденные дефекты и выкидыш. К счастью, современные скрининги позволяют достаточно точно оценить вероятность возможных отклонений в развитии плода.

Существуют также дополнительные проблемы, касающиеся самой матери, такие как болезни сердца или высокое давление, которые должны быть первоначально проверены врачом.

Если ты планируешь беременность, необходимо регулярное наблюдение в женской консультации.

Каковы показатели успеха

Если ты переживаешь, что на курсах для будущих мамочек будешь выглядеть белой вороной среди молоденьких девушек, успокоим тебя — сегодня все больше женщин откладывают материнство. Примером могут служить многие звезды, родившие после 35 лет и позже.

Тем не менее, шансы забеременеть естественным путем после 40 снижаются, что является нормой. В 40 лет вероятность забеременеть в течение года после начала попыток составляет от 40 до 50%, в то время как у женщины в возрасте 30 лет этот показатель составляет 75%. К 43 годам вероятность забеременеть падает до 1-2%.

Это касается естественного способа. Существует также популярный метод ЭКО. Вероятность рождения ребенка за цикл ЭКО у женщин в возрасте 40-42 лет может составлять около 15%, для женщин 43-44 лет — 5-10%, а после 44 лет она снижается до менее чем 5%.

Тип ЭКО может быть подобран в зависимости от возраста, состояния здоровья и других факторов.

Как повысить фертильность

Главное, что ты можешь сделать, чтобы снизить проблемы с зачатием или ускорить его, — это следить за своим здоровьем.

Важно оптимизировать свой вес и индекс массы тела (ИМТ), бросить курить и сократить употребление алкоголя. Правильное питание также играет важную роль — если ты будешь следить за своим рационом, необходимость в дополнительных добавках может отпасть. Однако, если у тебя действительно есть дефицит каких-либо витаминов, стоит его восполнить. Все это должен порекомендовать врач на основе анализов.