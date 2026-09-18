Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Ей не пришлось бы играть Маргарет Тэтчер»: брат — о Наталье Даниловой 0 215

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наталья Данилова

Единокровный брат умершей актрисы Натальи Даниловой, телеведущий и автогонщик Алексей Мочанов, поделился воспоминаниями о сестре. Он признался, что они виделись нечасто, однако всегда поддерживали связь, а талант Даниловой вызывал у него огромное восхищение.

О смерти артистки Натальи Даниловой стало известно 16 сентября. Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» ушла из жизни ещё 8 сентября после тяжёлой болезни. Ей было 70 лет.

После известия о кончине актрисы её вспоминали коллеги и близкие. Одним из тех, кто публично почтил память Даниловой, стал её единокровный брат Алексей Мочанов.

Между братом и сестрой была 14-летняя разница в возрасте. По словам Мочанова, встречались они не слишком часто, однако он высоко ценил актёрский талант Натальи и специально приезжал в Ленинград, чтобы увидеть её на сцене. Особенно ему запомнилась Данилова в роли Настасьи Филипповны в постановке «Идиота».

Рассказывая о характере сестры, Мочанов признался, что в жизни она заметно отличалась от некоторых своих экранных героинь. Он назвал её своеобразным, временами странным и всегда жёстким человеком.

Брат актрисы даже сравнил её с Маргарет Тэтчер, заметив, что Даниловой не пришлось бы специально играть «железную леди» — достаточно было оставаться самой собой.

«И ушла сама, тихо, никого не напрягая. Светлая добрая ей память. Покойся с миром», — заключил брат Натальи Даниловой.

Воспоминания Алексея Мочанова раскрывают Наталью Данилову не только как известную актрису, но и как человека с непростым, сильным характером. Несмотря на редкие встречи и прервавшееся в последние годы общение, брат сохранил тёплые воспоминания о её таланте и мудрости.

×
#смерть #память #жизнь #характер #талант
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Цвет волос
Изображение к статье: Екатерина Шпица
Изображение к статье: Леди Гага
Изображение к статье: Как отказ от сахара, соли и алкоголя влияет на кожу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лаурис Михайловс
ЧП и криминал
Изображение к статье: карта стран Балтии
Наша Латвия
Изображение к статье: Истребители НАТО в небе
Политика
1
Изображение к статье: Двое иностранцев под видом уличных продавцов кухонной посуды похитили конверт с деньгами.
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Александр Овечкин
Спорт
1
Изображение к статье: Рижский микрорайон
Наша Латвия
Изображение к статье: Лаурис Михайловс
ЧП и криминал
Изображение к статье: карта стран Балтии
Наша Латвия
Изображение к статье: Истребители НАТО в небе
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео