Единокровный брат умершей актрисы Натальи Даниловой, телеведущий и автогонщик Алексей Мочанов, поделился воспоминаниями о сестре. Он признался, что они виделись нечасто, однако всегда поддерживали связь, а талант Даниловой вызывал у него огромное восхищение.

О смерти артистки Натальи Даниловой стало известно 16 сентября. Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» ушла из жизни ещё 8 сентября после тяжёлой болезни. Ей было 70 лет.

После известия о кончине актрисы её вспоминали коллеги и близкие. Одним из тех, кто публично почтил память Даниловой, стал её единокровный брат Алексей Мочанов.

Между братом и сестрой была 14-летняя разница в возрасте. По словам Мочанова, встречались они не слишком часто, однако он высоко ценил актёрский талант Натальи и специально приезжал в Ленинград, чтобы увидеть её на сцене. Особенно ему запомнилась Данилова в роли Настасьи Филипповны в постановке «Идиота».

Рассказывая о характере сестры, Мочанов признался, что в жизни она заметно отличалась от некоторых своих экранных героинь. Он назвал её своеобразным, временами странным и всегда жёстким человеком.

Брат актрисы даже сравнил её с Маргарет Тэтчер, заметив, что Даниловой не пришлось бы специально играть «железную леди» — достаточно было оставаться самой собой.

«И ушла сама, тихо, никого не напрягая. Светлая добрая ей память. Покойся с миром», — заключил брат Натальи Даниловой.

Воспоминания Алексея Мочанова раскрывают Наталью Данилову не только как известную актрису, но и как человека с непростым, сильным характером. Несмотря на редкие встречи и прервавшееся в последние годы общение, брат сохранил тёплые воспоминания о её таланте и мудрости.