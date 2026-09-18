Ни один ребенок не закатывает истерик перед шкафом, зеркалом или другим неодушевленным предметом. Его эмоции всегда направлены на взрослых.

У меня был ребенок, который вел себя хорошо и не капризничал. Но когда пришло время идти в садик, начались истерики: в один день он не хотел идти, в другой - мальчишки не давали играть с машинками и так далее. Другие мамы в саду сталкивались с подобными проблемами, но многие пускали все на самотек, полагая, что с возрастом это пройдет. Однако я решила, что психика моего ребенка важнее, и начала изучать информацию по этому поводу. Я наткнулась на метод борьбы с детскими истериками и решила его попробовать.

Суть метода заключается в том, чтобы во время истерики задать ребенку вопрос: "Это большая проблема, маленькая проблема или средняя проблема?" После его ответа можно вместе найти решение. Этот вопрос действует на детей успокаивающе. Он заставляет ребенка остановиться и задуматься над происходящим, а вы в это время даете ему свое внимание и возможность самому принять решение.

Попробовав этот метод всего один раз, я поняла, что сэкономила гораздо больше времени, чем на уговоры и крики.

Думаю, что и взрослым, которые любят нервничать по мелочам, не помешает задать себе такой вопрос, прежде чем паниковать.

"1000 секретов".